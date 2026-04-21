Muratpaşa’da DSİ Kanal Yolu’nda çalışma tamamlandı

Muratpaşa Belediyesi, yetki alanı dışında yer almasına rağmen, Yeşilova ve Güzeloluk mahalleleri arasında bulunan DSİ kanal servis yolunda, vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar, Yeşilova Mahallesi’ndeki Decathlon mağazası ile Güzeloluk Mahallesi’nde bulunan Corendon Havayolları Genel Müdürlüğü arasındaki güzergahta, 20 Nisan Pazartesi’yi 21 Nisan Salı’ya bağlayan gece saatlerinde yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yol üzerindeki bozulmalar ve çukurlar asfaltla kapatılarak sürüş güvenliği artırıldı. Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol, sabah saatlerinde yeniden araç trafiğine açıldı. Muratpaşa Belediyesi, yapılan müdahaleyle bölgede daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlanmasını hedefliyor.