Muratpaşa’da Dubai Çikolatası Atölyesi

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği son zamanların popüler yiyeceği ‘Dubai Çikolatası Atölyesi’ kent sakinleri tarafından yoğun ilgi gördü. Uzun ve detaylı işlemlerden geçen çikolata yapımı karşısında katılımcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Atölyeye katılanlardan Gönül Gürkal, torunlarına her gün Dubai çikolatası almak zorunda kaldığı için yapılışını öğrenerek tasarruf etmeyi planladığını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 3 gün sürecek bir atölye dizisi başlattı. İlk günü ‘Yılbaşı Kurabiyesi Atölyesi’yle başlayan atölyelerin ikinci günü ise sosyal medya gündeminden düşmeyen ‘Dubai Çikolatası Atölyesi’ oldu. Kent sakinlerinin yoğun ilgiyle takip ettiği atölye çalışmasında Pasta ve Çikolata Eğitmeni Zümrüt Kaçmaz ilk olarak çikolata yapımının püf noktalarından bahsetti.



Marketlere gelene kadar onlarca aşamadan geçen çikolatanın yolculuğunu uygulamalı olarak da katılımcılara gösteren ve hissettiren Kaçmaz, ortam sıcaklığının çikolata yapımında oldukça önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti. Ortam sıcaklığının 18 derece olması gerektiğini belirtmesinin ardından ise Kaçmaz, çikolata yapımında erime sıcaklıklarının ve temperleme işlemlerinin öneminden söz etti.

DUBAİ ÇİKOLATASININ YAPIM AŞAMALARI

Çikolata yapım aşaması ilk olarak fırçalar ve gıda boyaları yardımıyla kalıpların üst zemin renklendirmesiyle başladı. Kaçmaz, Dubai çikolatası yapımında kuvertür çikolatanın tercih edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Ardından kuvertür çikolata benmari usulü eritildi. Mutfak termometresiyle sıcaklığı ölçülen çikolata 48 dereceye ulaştıktan sonra ocaktan alınarak mermer yüzeyine döküldü. Spatulalar yardımıyla karıştırılarak soğuması sağlandı. Temperlemenin ardından 28 dereceye düşürülen çikolata ocağa alınarak benmari usulü 30 dereceye yükseltildi. Tekrar ocaktan alınan çikolatanın sıcaklığı 29’a düştüğünde önceden gıda boyasıyla renklendirilen çikolata kalıplarına döküldü. Kalıpların sert zemine birkaç kez vurularak havasının alınmasının ardından ise kalıplara dökülen çikolata tekrar mermer üzerine dökülerek soğumaya bırakıldı ve böylece Dubai çikolatasının üst zemini hazırlanmış oldu.



Ardından Dubai çikolatasının olmazsa olmaz fıstık kremalı iç harcının hazırlığına geçildi. Harç içerisinde 600 gram antep fıstığı kreması, 100 gram kavrulmuş kadayıf ve 25 gram tahin kullanıldı. Malzemelerin harmanlanmasının ardından harç, çikolatayla kaplanan kalıplara özenle sürüldü. Bu işlem tamamlandıktan hemen sonra ise çikolata, ısı derecelerine dikkat edilerek aynı işlemlerden geçirildi ve harcın üzeri çikolatayla kaplandı. Hazırlanan kalıplar buzdolabında soğumaya bırakıldı.

KATILIMCILARDAN YORUMLAR

Kaçmaz’ın çikolata yapımını merakla gözlemleyen katılımcılar, dikkat, sabır ve zaman isteyen bu zorlu aşamaları gördükçe şaşkınlıklarını gizleyemedi. Atölye de renkli ve oldukça eğlenceli anlar yaşandı.

Dubai çikolata yapımını tamamlamasının ardından Eğitmen Kaçmaz, “Dubai çikolatası trend çikolata. Atölyemizde çikolata yapımını gösterirken aynı zamanda ısı derecelerini ve detaylı püf noktalarını göstererek katılımcılara faydalı bilgiler vermeye çalıştık” diye konuştu.



Dubai çikolatasını herkesin evinde kolaylıkla yapabildiğini gördüğünde çok basit bir işlem zannettiğini ve deneyimlemek için atölyeye katıldığını belirten Matematik Öğretmeni Gamze Akkaya, “Gerçekten ince detayları olan bir işlem olduğunu gördüm. Deneyimledim ve çok hoşuma gitti” dedi.



Torunlarının kendisine sürekli Dubai çikolatası aldırmasıyla bu çikolatanın yapılışını öğrenmeye karar veren Gönül Gürkal ise “Her gün Dubai çikolatası almak zorunda kalıyorum. Tasarruf olur diye düşündüm. Artık yapabilirim” diye konuştu. Gürkal ayrıca bir gün önce gerçekleşen ‘Yılbaşı Kurabiyesi Atölyesi’nde öğrendiklerini akşam evde uyguladığını ve hazırladığı kurabiyelerin torunları tarafından çok beğenildiğini de sözlerine ekledi.



Atölye çalışmaları, Gülşah Ilgın’ın eğitmenliğinde gerçekleşen ‘Poi Atölyesi’ ve Tuğçe Dural’ın eğitmenliğinde gerçekleşen ‘Nefes Farkındalık Atölyesi’yle devam ediyor.