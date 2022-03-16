Muratpaşa'da E-ticaretin devleri ASSİM’de

Muratpaşa Belediyesi’nin sivil toplum, inovasyon ve teknoloji merkezi ASSİM, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarıyla girişimcilere yönelik e-ticaret semineri gerçekleşti. Seminerde n11.com, hepsiburada.com, alibaba.com yerel partneri majorel, gittigidiyor.com, ideasoft.com, iksirsoft kurucu ve yetkilileri konuşmacı olarak yer aldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM’de, İksirsorft iş birliğinde “E-Ticaret ve E- İhracat” semineri düzenlendi. Türkiye’nin e-ticaret devlerinin katıldığı etkinlikte, Türkiye'de ve dünyada e-ticaretin bugünü, geleceği, e-ticarette değer yaratmanın yolları, e-ticarette yeni dönemin ajandası konuşuldu.

Seminer programına 157 girişimci katılırken İksirsoft kurucusu Yavuz Alpaslan, ASSİM’in Türkiye’nin lider pazar yerlerini bir araya getirerek, girişimcilerin iş ortakları sağlamalarına aracılık ettiklerini ifade etti. Gittigidiyor.com eğitim müdürü Nejla Dinç ise yeni uygulamaları ‘gittigidiyor express’ ile ertesi gün teslimat garantisi, uygun fiyatlarla ürün gönderimi hakkında bilgi verdi.

Hepsiburada.com’dan Özgür Aslan ise kadın kooperatifleri gibi sosyal girişimleri desteklemek için yüzde 75 süresiz komisyon indirimleri, süresiz ücretsiz kargo, 500 ürüne kadar ücretsiz fotoğraf çekim desteği, 30 bin lira değerinde ücretsiz banner reklam desteği gibi destekler sağladıklarını söyledi. Alibaba.com yerel partneri majorel’den Erdi Danışman tüm dünyaya satış yapmanın düşünüldüğünün aksine zor olmadığı söyledi. Danışman, bu nedenle son yıllarda e-ticaret yapan firmaların uluslararası pazarlara açılma oranlarının arttığını ifade etti.

E-ticaret devlerinin ASSİM’de büyük buluşması yoğun talep üzerine bu hafta sonu da devam edecek. İkinci seminerde e-ticarete yeni başlayacaklar ve girişimlerini geliştirmek isteyenler için doğru satış, lojistik, ürün seçimi ve tedarik konularında eğitim verilecek.

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