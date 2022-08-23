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Muratpaşa'da e-Ticaretle büyüme zamanı

Muratpaşa'da e-Ticaretle büyüme zamanı

Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş, girişim ve teknoloji destekleme merkezi ASSİM, e-ticaretle yeni pazarlara açılmak, işini büyütmek isteyenler için düzenlendiği seminerlere devam ediyor. Serinin üçüncü semineri 3 Eylül Cumartesi ASSİM’de gerçekleştirilecek.

İksirsoft işbirliğiyle n11.com, hepsiburada.com, gittigidiyor.com gibi Türkiye’nin önde gelen online satış platformlarını e-ticaretle işini büyütmek, yeni pazarlara açılmak isteyenlerle buluşturan ASSİM, bu alandaki seminer programlarına devam ediyor.  E-Ticaret ve e-ihracat seminerlerinin üçüncüsü, 3 Eylül Cumartesi gerçekleştirilecek. ASSİM Hamitbey Salonu’nda katılımın ücretsiz olduğu seminer, 10.00 - 13.00 arasında düzenlenecek. 

Geçmiş seminerlerde Türkiye'de ve dünyada e-ticaretin bugünü ve geleceği, e-ticarette değer yaratmanın yolları, e-ticarette yeni dönem konuşulurken bu seminerde iyi bir web sitesinin önemi, hedef kitle belirleme, satış planı oluşturma, pazaryerlerinde mağaza açmak, lojistik, e-ticaretle etkili satış pazarlama yöntemleri gibi konular ele alınacak.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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