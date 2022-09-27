Muratpaşa’da edebiyat buluşması

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, son şiir kitabı ‘Suyun Uyanışı’ yayımlanan avukat Engin Akbaba’yla bir araya geldi. Akbaba, imzalı bir kitabını hediye ederken Başkan Uysal’ı Antalya Barosu’nca düzenlenecek şiir gecesine davet etti.

Kitaplarında Engin Cemal mahlasını kullanan ve yaklaşık 20 yıldır Antalya’da avukatlık yapan Akbaba, meslektaşı avukat Ümit Uysal’ı makamında ziyaret etti. “Lavinya’nın aşkla imtihanı” adında yayımlanmış bir öykü kitabı bulunan ve aynı zamanda bir edebiyatsever olan Başkan Uysal’a çok değer verdiğini belirten Akbaba, Klaros Yayınlarından çıkan son şiir kitabı Suyun Uyanışı’nı da Uysal’a hediye etti. Akbaba, ayrıca, Başkan Ümit Uysal’ı gelecek haftalarda Antalya Barosu’nca düzenlenecek şiir gecesine davet etti ve bir şiir okuma sözü aldı.

43 yaşındaki şair Akbaba’nın Dönüşyolu ve Kırkıncı Gece isimli şiir ve Düşgören adında roman türünde yayımlanmış kitapları bulunuyor. Ocak ayında yayımlanan ve bir destan niteliği taşıyan 94 sayfalık Suyun Uyanışı, Türkiye’de 19 yıldır süren adalet ve özgürlük istencini konu alıyor. Akbaba, yakın bir zamanda ise Antalya’da işlenen bir cinayet ve onun etrafında dönen olayları konu olan yeni romanın da okuyucuyla buluşacağını söyledi.