Muratpaşa'da edebiyatın ödül gecesi

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin 6’ncısını düzenlendiği Antalya Edebiyat Günlerinde onur ödülleri ve öykü ödülleri düzenlenen geceyle sahiplerine takdim edildi. Gecede, Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Tüm edebiyatçılarımıza varlıklarıyla şehrimize onur verdikleri, estetik ve derinlik kattıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği 6. Antalya Edebiyat Günlerinin ödül gecesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Belediye Başkanı Ümit Uysal eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldığı gecede Antalya’nın sanat, iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim bir araya geldi.

Başkan Uysal, ödül töreninde yaptığı konuşmada, dünyayı etkiyen covid-19 salgınıyla sıradan görülen şeylerin bile yapılmasının mümkün olmadığı bir dönemi yaşadıklarını söyledi. Geçen yıl online gerçekleştirilen Antalya Edebiyat Günleri’nin ardından altıncı etkinlikte yeniden bir arada olmanın çok değerli olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Çok önemli, çok büyük edebiyatçılarımızı burada ağırlıyoruz. Hepsine, varlıklarıyla şehrimize onur verdikleri, estetik ve derinlik kattıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

KÜLTÜR ARTEZYENİ

Türkiye’nin çok renkli ve güçlü bir kültür artezyeni olduğunu belirten Başkan Uysal, “Bütün kültürlerinin bileşkesi olarak dünyanın sanki göbeğinde duruyor. Bunun da edebiyatımıza çok güçlü bir şekilde yansıdığını görüyoruz. Bizim büyük edebiyatçılarımız aynı zamanda dünyanın da en büyük edebiyatçılarıdır” diye konuştu.

ONUR ÖDÜLLERİ

Başkan Uysal, konuşmasının ardından bu yılın onur ödüllerini takdim etti. 6. Antalya Edebiyat Günleri’nin onur ödülleri Cevat Çapan ve Buket Uzuner’in oldu. Ödülünü alan Çapan, “Biz sadece güzel insanlarla, iyi insanlarla beraber olmak için yaşıyoruz. Ve bu insanların daha iyi bir dünya yaratacaklarına inanıyoruz” dedi.

İstanbul’da yoğun sise bağlı uçak seferlerinin iptal edilmesiyle Antalya’da düzenlenen törene katılamayan Buket Uzuner’in ödülünü ise Ayşegül Tözeren aldı. Uzuner, törene gönderdiği mektubunda “‘Başka bir dünya mümkün’ çığlığımın duyulması beni memnun etti” ifadesine yer verdi.

ÖYKÜ ÖDÜLLERİ

Onur ödüllerinin ardından Başkan Uysal, ‘Eni iyi öykü kitabı’ ve ‘En iyi ilk öykü kitabı’ ödüllerini takdim etti. En iyi öykü kitabı ödülü ‘Uzak Değil’le Eylem Ata Güleç’in oldu. Güleç, ödülünü hayatının her alanındaki kadınlar adına aldığını söylerken “Ödülü, kadın mücadelesine adıyorum. Kız kardeşlik kazanacak” dedi. Başkan Uysal, En iyi ilk öykü kitabı ödülünü ise ‘Sırça Kanatlar’la alan Derya Sönmez’e takdim etti.

Törende ayrıca, aralarında geçen yıl Antalya Edebiyat Günleri Onur Ödülü’nün sahibi olan Latife Tekin’in de bulunduğu katılımcı akademisyen, şair, roman ve öykü yazarı, edebiyat eleştirmeni ve fotoğraf sanatçılarına plaketleri takdim edildi.

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği 6. Antalya Edebiyat Günleri ödül gecesi Serenad Bağcan konseriyle sona erdi.