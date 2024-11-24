  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'da emekli öğretmenlerden miniklere sıcacık sürpriz

Muratpaşa'da emekli öğretmenlerden miniklere sıcacık sürpriz

Muratpaşa'da emekli öğretmenlerden miniklere sıcacık sürpriz
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin ahşap boyama kursunda buluşan emekli öğretmenler, bu yılki Öğretmenler Günü’nü çocukların mutluluğuna adadı. Ahşap ev şeklindeki kumbaraları özenle boyayan emekli öğretmenler, bu el emeği hediyeleri Muratpaşa Belediyesi Münir Özkul Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerine armağan ederek miniklere unutulmaz bir sürpriz yaptı.

Emekli öğretmenler, kumbaraları 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne özel olarak hazırladı ve Öğretmenler Günü öncesinde kreşi ziyaret etti. Meslekleri boyunca yüzlerce çocuğun hayatına dokunan öğretmenler, “Öğretmenler Günü’nde alabileceğimiz en büyük hediye, çocukların gözlerindeki mutluluğu görmek” diyerek duygularını paylaştı.

Boyaları ve desenleriyle dikkat çeken kumbaralar, kreş öğrencilerinde büyük sevinç yarattı. Hediyelerini alan minikler, öğretmenleriyle el ele şarkılar söyleyip oyunlar oynadı. Ziyaretin sonunda emekli öğretmenler, bugüne kadar kutladıkları en anlamlı Öğretmenler Günü’nü yaşadıklarını dile getirdi. “Yıllarca öğrencilerimizle kurduğumuz bağ, bizi bugün de ayakta tutuyor. Miniklerin neşesi, bizim için en kıymetli ödül” diyen öğretmenler, hem duygulu hem de keyifli bir gün geçirmenin mutluluğuyla kreşten ayrıldı.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cübbeli Ahmet Icardi'nin öbür dünyadaki cezasını bu dünyada kesti Cübbeli Ahmet Icardi'nin öbür dünyadaki cezasını bu dünyada kesti Atanamayan öğretmenlerin yeni görev yerleri belli oldu Atanamayan öğretmenlerin yeni görev yerleri belli oldu AK Parti'nin asgari ücret ve en düşük emekli maaşı formülü belli oldu AK Parti'nin asgari ücret ve en düşük emekli maaşı formülü belli oldu Günlük 3 bin TL ücretle çalışacak işçi bulamıyor Günlük 3 bin TL ücretle çalışacak işçi bulamıyor Bursa'ya adeta çığ düştü! Kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti Bursa'ya adeta çığ düştü! Kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti Galatasaray, Bodrum FK'yı yendi, Okan Buruk isyan etti Muslera ile Kerem Demirbay tartıştı Galatasaray, Bodrum FK'yı yendi, Okan Buruk isyan etti Muslera ile Kerem Demirbay tartıştı 8 ildeki son erken genel seçim anketi sonucu açıklandı 8 ildeki son erken genel seçim anketi sonucu açıklandı Soğuk ve yağışlara devam... Yeni haftanın hava durumu belli oldu Soğuk ve yağışlara devam... Yeni haftanın hava durumu belli oldu İstanbul'da polis memurundan turist kadına fuhuş tuzağı İstanbul'da polis memurundan turist kadına fuhuş tuzağı Gece yarısı saatlerce süren rehine krizi: Operasyon anı kamerada Gece yarısı saatlerce süren rehine krizi: Operasyon anı kamerada
Sergen Yalçın canlı yayında olduğunu unutunca... Sergen Yalçın canlı yayında olduğunu unutunca... Antalya'yı vuran hortumun verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı Antalya'yı vuran hortumun verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı İslam Memiş'ten altın sonrası Dolar/TL uyarısı İslam Memiş'ten altın sonrası Dolar/TL uyarısı Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! Bebek katili Öcalan'a umut hakkı ve genel af mı geliyor ? Bebek katili Öcalan'a umut hakkı ve genel af mı geliyor ? Çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi... İşte eğitime ara verilen illerin listesi Çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi... İşte eğitime ara verilen illerin listesi Ümit Özdağ'dan cübbeli Ahmet'e tokat gibi sözler Ümit Özdağ'dan cübbeli Ahmet'e tokat gibi sözler Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'nın zor anları Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'nın zor anları Yavuz Bingöl'den kahreden itiraf: ''İntihar etmeyi bile düşündüm'' Yavuz Bingöl'den kahreden itiraf: ''İntihar etmeyi bile düşündüm'' Futbol dünyasını sallayan yasak aşk iddiası: ''Eski eşinin yeğeniyle evleniyor'' Futbol dünyasını sallayan yasak aşk iddiası: ''Eski eşinin yeğeniyle evleniyor''