Muratpaşa’da engelleri aşan buluşma

Antalya Muratpaşa Belediyesi, özel gereksinimli bireylere yönelik aktivitelerin düzenlendiği Engelsiz Kafe’de, Erasmus programı kapsamında Türkiye’ye gelen Polonyalı özel eğitim grubunu ağırladı.

Başkan Ümit Uysal’ın 2015’te hayata geçirdiği proje ile Falez sahil bandında açılan Engelsiz Kafe, yıllar içinde bir yaşam merkezi haline geldi. Eğitim, sanat, spor ve terapi gibi birçok alanda ücretsiz etkinliklerin düzenlendiği merkez, müzik çalışmaları, el sanatları atölyeleri, spor aktiviteleri, seminerler, doğa kampları ve mutfak atölyeleriyle özel gereksinimli bireylerin hem sosyal hem de kişisel gelişimlerini destekliyor.

POLONYALI KONUKLAR EĞİTİM PROGRAMINI İNCELEDİ

Polonya Zihinsel Engelliler Derneği Lublin Şubesi üyeleri, bir haftalık Erasmus programı kapsamında Engelsiz Kafe’nin özel gereksinimli bireyler için uyguladığı eğitim programını yerinde gözlemledi. Yetişkinlere yönelik bireysel eğitim-öğretim faaliyetleri ve kültürel etkinlikler hakkında bilgi alan konuklar, ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunarak Engelsiz Kafe yetkilileriyle fikir alışverişinde bulundu.

