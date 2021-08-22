Muratpaşa'da Engelsiz Kafe’de yeni dönem başladı

Antalya’da, engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de yeni dönem yepyeni bir eğitim programıyla başladı. El sanatlarından halk oyunlarına, ritimden yaratıcı dramaya farklı engel gruplarına yönelik programlarla yeni döneme giren Engelsiz Kafe’de, otizmli gruplar için “1 Nefes” programı başladı.

Muratpaşa Belediyesi’nin, çeyrek asırlık geçmişe sahip vakfı Adalya’yla birlikte, doğa harikası falez bandında çam, ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 8 dönümlük bir alanda kurduğu Engelsiz Kafe’de, yeni dönem başladı. Nisan 2015’ten bu yana engelli bireyler, aileleri ve kent sakinleri için bir yaşam merkezi olan Engelsiz Kafe, covid-19 salgını nedeniyle kapalı olduğu dönemde özel gereksinimli bireyler için yepyeni bir sosyal destek ve yaşam merkezi kazandı.

KAYIT İÇİN TURUNÇ MASA

Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın temmuz ayında açılışının gerçekleştirdiği Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek ve Yaşam Merkezi, farklı engel gruplarına yönelik hazırlanan programla öğrencilerini kabul etmeye başladı. Merkez, el sanatlarından halk oyunlarına, ritimden yaratıcı dramaya dolu dolu bir programa sahip. Hafta içi her gün gerçekleşen programlara kayıtlar 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor.

“ÇOK SEVİYORUZ”

Engelsiz Kafe’de başlayan yeni dönemin ilk programına katılan 8 yaşında down sendromlu bir çocuk annesi olan Canan Savaştan, “Üç senedir buraya geliyoruz ve çok memnunuz. Öğretmenlerimiz çok iyi. Özveriyle çalışıyorlar. Bizlere bunu sağladığı için Muratpaşa Belediyesi’ne ve Başkanımız Sayın Ümit Uysal’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Elif Tuzlalı ise Engelsiz Kafe’nin en eski velilerinden olduğunu belirterek, “Burayı çok seviyoruz. Çocuklarımız için her şeyi yapıyorlar” dedi.

NEFES TERAPİ

Engelsiz Kafe, yeni dönemde, otizmli gruplar için “1 Nefes” programını da başlattı. Salı günleri 13.30-16.30 ve perşembe 09.30-13.00 saatleri arasında otizmli çocukların aileleriyle birlikte katılacağı programda, çocuklar ritim, el sanatları, yaratıcı drama, dans gibi programlara katılırken ailelere yönelik de nefes terapi programı uygulanacak.