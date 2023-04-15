Muratpaşa’da eşit hizmet

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ermenek Mahallesi’nde düzenlenen iftarda “Muratpaşa’mızda, sizlerin verdiği güçle, vergilerinizle ve komşuluğunuzla bütün hizmetleri bir telefonla, 444 80 07, eşit dağıtan bir kamu yönetimini hayata geçirdik” diye konuştu.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, iftar soflarını mahallelerde kurmaya devam ediyor. Ramazan ayının ilk günüyle başlayan mahalle iftarlarında bu kez hazırlıklar Ermenek Mahallesi için yapıldı. Mahallenin kültür çadırının yanındaki alanda düzenlenen iftar için hazırlık iftardarn saatler önce başladı. Bir yanda masa ve sandalyeler alana yerleştirilirken diğer yanda belediyenin aş evinde iftar yemekleri hazırlandı.

İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte mahallenin büyükleri yemeklerini almak için sıraya girdi, çocuklarsa Antalya’nın ilk ve tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park’tan gelen palyaçolar ve masal kahramanlarıyla oyunlar oynayarak ezan saatini bekledi. Başkan Uysal’ın da katıldığı iftar da ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı.

Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada, kimsesizin kimsesi olan ve 12 ay dayanışmayı eksik etmeyen bir Muratpaşa Belediyesi’nin var olduğunu söyledi. Belediyenin kendini şehrin ‘parlak ve cilalı’ vitrinlerine göre değil ihtiyacı olan insanların yalnız kalıp kalmasına göre tarif ettiğinin altını çizen Başkan Uysal, “Kendini iyi hissetmek için parlak ve ışıklı caddelerin değil ihtiyacı olanlarını durumu nasıl diye kendini teraziye çeken ve sizlerin verdiği güçle, vergilerinizle, komşuluğunuzla bütün hizmetleri bir telefonla, 444 80 07, eşit dağıtan bir kamu yönetimini Muratpaşa’mızda hayata geçirdik” diye konuştu.