Muratpaşa'da falezlere nefes aldıran temizlik

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Valiliği koordinasyonunda, kentin doğa harikası falez bandında yamaç temizliği gerçekleştirdi. Arama kurtarma derneklerinin de destek verdiği ve denizden yer yer 40 metre yüksekliğe ulaşan falez bölgesindeki çalışmaya yaklaşık 90 personel katıldı.

Çalışmalar, Yavuz Özcan Parkı’nın yanı başında bulunan Kadınyarı ve Falez-2 Park bölgelerinde iki ayrı noktada, toplam 6 istasyonda gerçekleştirildi. Etkinliğe AFAD’ın yanı sıra ANDA Arama Kurtarma, Maksat Arama Kurtarma, Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma, SKUT, İHH, SAR Arama Kurtarma, AKUT ve İMH ekipleri de katıldı.

Ekipler, yamaçta güvenli iniş sağlamak amacıyla halat ve emniyet düzeneklerini kurduktan sonra falezlerde kapsamlı bir temizlik yaptı. Çalışmalarda plastik atıklar, sigara izmaritleri, cam şişeler ve ambalaj atıkları toplanırken, yamaçta hayvan leşine de rastlandı.

Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Okan Çelik, Antalya Valiliği ile koordineli yürütülen çalışmaya ilişkin şunları söyledi:

“Falezlerde geniş bir alanda, Antalya Valiliği koordinasyonunda AFAD ve sivil toplum kuruluşlarımızın dağcılık ekipleriyle temizlik çalışması gerçekleştirdik. Belediye ekiplerimiz daha çok güvenli ve ulaşılabilir alanlarda çalışma yürütürken, özel ekipman ve teknik uzmanlık gerektiren zorlu bölgelerde ise sivil toplum kuruluşlarının dağcılık ekipleri AFAD ile birlikte görev aldı.”