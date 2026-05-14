  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'da falezlere nefes aldıran temizlik

Muratpaşa'da falezlere nefes aldıran temizlik

Muratpaşa'da falezlere nefes aldıran temizlik
Güncelleme:

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Valiliği koordinasyonunda, kentin doğa harikası falez bandında yamaç temizliği gerçekleştirdi. Arama kurtarma derneklerinin de destek verdiği ve denizden yer yer 40 metre yüksekliğe ulaşan falez bölgesindeki çalışmaya yaklaşık 90 personel katıldı.

Çalışmalar, Yavuz Özcan Parkı’nın yanı başında bulunan Kadınyarı ve Falez-2 Park bölgelerinde iki ayrı noktada, toplam 6 istasyonda gerçekleştirildi. Etkinliğe AFAD’ın yanı sıra ANDA Arama Kurtarma, Maksat Arama Kurtarma, Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma, SKUT, İHH, SAR Arama Kurtarma, AKUT ve İMH ekipleri de katıldı.

Ekipler, yamaçta güvenli iniş sağlamak amacıyla halat ve emniyet düzeneklerini kurduktan sonra falezlerde kapsamlı bir temizlik yaptı. Çalışmalarda plastik atıklar, sigara izmaritleri, cam şişeler ve ambalaj atıkları toplanırken, yamaçta hayvan leşine de rastlandı.

Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Okan Çelik, Antalya Valiliği ile koordineli yürütülen çalışmaya ilişkin şunları söyledi:

“Falezlerde geniş bir alanda, Antalya Valiliği koordinasyonunda AFAD ve sivil toplum kuruluşlarımızın dağcılık ekipleriyle temizlik çalışması gerçekleştirdik. Belediye ekiplerimiz daha çok güvenli ve ulaşılabilir alanlarda çalışma yürütürken, özel ekipman ve teknik uzmanlık gerektiren zorlu bölgelerde ise sivil toplum kuruluşlarının dağcılık ekipleri AFAD ile birlikte görev aldı.”

Bu Haberleri Kaçırma...

İçişleri Bakanlığı'ndan sel alarmı: Çok sayıda ilimizi sağanak vuracak!
İçişleri Bakanlığı'ndan sel alarmı: Çok sayıda ilimizi sağanak vuracak!
Dünyanın en iyi Türk yemekleri açıklandı: Listenin zirvesinde sürpriz var!
Dünyanın en iyi Türk yemekleri açıklandı: Listenin zirvesinde sürpriz var!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan'da ''Dombra'' sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan'da ''Dombra'' sürprizi
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali tarihi belli oldu: 3 isim birden gidiyor...
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali tarihi belli oldu: 3 isim birden gidiyor...
Doğa yeniden canlandı! Bahar yağmurlarıyla kuraklıktan eser kalmadı
Doğa yeniden canlandı! Bahar yağmurlarıyla kuraklıktan eser kalmadı
Türkiye'nin turizm cennetini ''bok'' ettiler! Mide bulandıran skandala 2,5 milyon TL ceza kesildi
Türkiye'nin turizm cennetini ''bok'' ettiler! Mide bulandıran skandala 2,5 milyon TL ceza kesildi
Atlas Ç. cinayetinde aileye tehdit edip, kabus yaşatan sanığın cezası belli oldu!
Atlas Ç. cinayetinde aileye tehdit edip, kabus yaşatan sanığın cezası belli oldu!
Sokak ortasında ''intikam'' dehşeti: Husumetlisini vurup başında bekledi!
Sokak ortasında ''intikam'' dehşeti: Husumetlisini vurup başında bekledi!
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Acun Ilıcalı'dan canlı yayında dikkat çeken itiraf: Gerçek hayalini ilk kez açıkladı! Acun Ilıcalı'dan canlı yayında dikkat çeken itiraf: Gerçek hayalini ilk kez açıkladı! Ünlü şarkıcıd şoke eden itiraflar! "Az kalsın erkekliğim gidiyordu, sevgililerimi aldattım!'' Ünlü şarkıcıd şoke eden itiraflar! "Az kalsın erkekliğim gidiyordu, sevgililerimi aldattım!'' Aralıksız yağışlarda kritik eşik aşıldı; uzmanlardan ''büyük facia geliyorum diyor'' uyarısı geldi! Aralıksız yağışlarda kritik eşik aşıldı; uzmanlardan ''büyük facia geliyorum diyor'' uyarısı geldi! Belediye binasında başkan yardımcısına saldırı! Saldırı anı kamerada! Saldırgan tanıkdık çıktı... Belediye binasında başkan yardımcısına saldırı! Saldırı anı kamerada! Saldırgan tanıkdık çıktı... CHP'li bir belediyeye daha operasyon: MASAK ve Sayıştay raporları sonrası 60 gözaltı kararı var! CHP'li bir belediyeye daha operasyon: MASAK ve Sayıştay raporları sonrası 60 gözaltı kararı var! Türkiye'de görülmemiş seçim! 3 bin seçmenli beldede tam 11 aday var, akrabalar bile karşı karşıya Türkiye'de görülmemiş seçim! 3 bin seçmenli beldede tam 11 aday var, akrabalar bile karşı karşıya Rasim Ozan Kütahyalı dev yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı! Rasim Ozan Kütahyalı dev yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı! Hazal Subaşı'ndan sevgilisi Oğuzhan Koç'a düşman çatlatan kutlama! Hazal Subaşı'ndan sevgilisi Oğuzhan Koç'a düşman çatlatan kutlama! Tanju Özcan için asrın cezası istendi! İşte 178 sayfalık iddianame ve istenen hapis cezası! Tanju Özcan için asrın cezası istendi! İşte 178 sayfalık iddianame ve istenen hapis cezası! Atlas Ç. cinayetinde aileye tehdit edip, kabus yaşatan sanığın cezası belli oldu! Atlas Ç. cinayetinde aileye tehdit edip, kabus yaşatan sanığın cezası belli oldu!
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali tarihi belli oldu: 3 isim birden gidiyor... Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali tarihi belli oldu: 3 isim birden gidiyor... Güya Manisa'da fabrika kuracaktı... BYD'nin yeni adresi belli oldu! Güya Manisa'da fabrika kuracaktı... BYD'nin yeni adresi belli oldu! Akaryakıttaki zam fırtınası sürüyor! Yeni gün yine bir zamla başladı! Akaryakıttaki zam fırtınası sürüyor! Yeni gün yine bir zamla başladı! Arazide kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Miraç'ın cansız bedeni evinin çatısında bulundu Arazide kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Miraç'ın cansız bedeni evinin çatısında bulundu Sevda Demirel'den korkutan haber! Maçka Parkı'nda yürüyüş yaparken ayağını kırdı Sevda Demirel'den korkutan haber! Maçka Parkı'nda yürüyüş yaparken ayağını kırdı 14 ilde dev operasyon... Emniyet'in bahçesi lüks otomobil galerisine döndü! 14 ilde dev operasyon... Emniyet'in bahçesi lüks otomobil galerisine döndü! Askerden hava değişimine gelmişti... Tam 19 yıldır bulunamıyor! Ortaya çıkan ses kaydı şoke etti! Askerden hava değişimine gelmişti... Tam 19 yıldır bulunamıyor! Ortaya çıkan ses kaydı şoke etti! FIFA Türkiye'den 3 takıma 3 dönem boyunca transfer asağı getirdi! FIFA Türkiye'den 3 takıma 3 dönem boyunca transfer asağı getirdi! Türkiye'nin turizm cennetini ''bok'' ettiler! Mide bulandıran skandala 2,5 milyon TL ceza kesildi Türkiye'nin turizm cennetini ''bok'' ettiler! Mide bulandıran skandala 2,5 milyon TL ceza kesildi Fenerbahçe’de seçim tarihi değişti! Sarı-lacivertlilerde kongre öne çekildi! Fenerbahçe’de seçim tarihi değişti! Sarı-lacivertlilerde kongre öne çekildi!