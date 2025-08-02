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Muratpaşa'da fırçaları ve yetenekleriyle hayatlarını baştan yazıyorlar

Muratpaşa'da fırçaları ve yetenekleriyle hayatlarını baştan yazıyorlar
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi’yle birlikte düzenlediği profesyonel makyaj kursları, kadınlara sadece yeni bir beceri değil yepyeni bir hayatın da kaplarını aralıyor. 756 saatlik ücretsiz eğitim, kadınları güzellik sektörünün aranan isimleri haline getiriyor.

Son dönemde kişisel bakımın ötesine geçerek ifade biçimi, yaratıcı alan ve sanat dalı haline gelen makyaj, protez tırnak, ipek kirpik gibi güzellik sektörünün en temel alanları Muratpaşa Belediyesi’nin mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarının en ilgi çeken bölümü oldu.

Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ücretsiz düzenlenen eğitimde kursiyerler, cilt tiplerinden yüz şekillerine, günlük makyajdan özel gün makyajına, özel efekt makyajından sahne makyajına kadar pek çok konuda uygulamalı eğitim alıyor. Eğitimi tamamlayanlar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikasıyla güzellik salonları, sinema ve dizi setleri başta olmak üzere çeşitli yerlerde çalışabilecek ya da kendi işlerini kurarak yeni hayatlarına ilk adını atacak.

756 SAATLİK EĞİTİM

Kurs eğitmeni Hesna Yaman, kursiyerlerin yaklaşık 1 yıl süren 756 saatlik eğitimin sonunda bir sınava gireceklerini söyledi. Başarılı olanların uzmanlığını alacağını aktaran Yaman, “Uzmanlığını almış öğrencilerimiz kendi iş yerlerini açabiliyorlar” dedi.

KATILIMCILARIN HEDEFİ İŞLERİNİ KURMAK

Eğitime katılan Azerbaycanlı Cemile Eliyeva, özel kursların fiyatlarının pahalı olmasından dolayı MEST’in ücretsiz eğitimlerini tercih ettiğini söyledi. “Eğitmenlerimiz çok kaliteli, çok memnunum. Buradan çıkınca kendi iş yerimi açmayı planlıyorum” dedi.

Bir diğer kursiyer Berra Ulusoy ise, makyaj dışında protez tırnak ve ipek kirpik eğitimlerine de katıldığını söyledi. Üniversite harçlığını çıkarabilecek bir ek iş fırsatı için eğitim aldığını belirten Ulusoy, “İleride güzellik merkezi açma hedefim var” dedi.

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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