Muratpaşa'da ''Galata Turu'' sergisi

Antalya’da sanatseverler, Galata’nın tarihi dokusuna ve siluetine uzanan özel bir sergiyle buluştu. Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, koleksiyoner Murat Uçar’ın arşivinden derlenen "Galata Turu" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Yıllar içinde titizlikle oluşturulan koleksiyondan seçilen yaklaşık 70 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Muratpaşa Belediye Başkanvekili Canan Keleş, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal, koleksiyoner Murat Uçar ve eşi, sergi küratörü Şebnem Bahar ile çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.



Serginin küratörü Şebnem Bahar, açılışta yaptığı konuşmada kültür ve sanat etkinliklerinin şehirlerin ruhunu beslediğini belirterek, "Bu etkinlikler şehri dinamize eder. Muratpaşa Belediyesi de bu konuda son derece hassas bir yaklaşım sergiliyor," dedi.



Muratpaşa Belediye Başkanvekili Canan Keleş ise, kente kültürel katkı sunan koleksiyoner Murat Uçar ve küratör Bahar’a teşekkür etti.



Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar sergiyi gezdi. Sanatseverleri Galata’nın sokaklarında sanal bir yolculuğa çıkaran sergi, koleksiyonerliğin yalnızca eser biriktirmekten öte; dönemleri, insanları ve fikirleri bir araya getiren bir kültürel misyon taşıdığına dikkat çekiyor.



"Galata Turu" sergisi, 10 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.