Muratpaşa’da gazeteci Ali Orhan’ın adı parka verildi

Antalya’da geçen yıl Aralık ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Ali Orhan’ın adı artık Muratpaşa’da parkta yaşayacak. Ali Orhan’ın 67’inci doğum günün denk gelen Muratpaşa Belediye Meclis toplantısında karar oy birliğiyle alındı.

Samsun’da uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra Antalya’da da çeşitli gazete, radyo ve televizyonlarda mesleğini sürdüren ve geçen yıl aralık ayında sonunda tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Ali Orhan’ın adı Muratpaşa’da bir parka verildi. Ali Orhan’ın 67’nci doğum gününe denk gelen Muratpaşa Belediyesi’nin şubat ayı olağan meclis toplantısında karar, oy birliğiyle alındı. Alınan kararla Muratpaşa Belediyesi’nin Çağlayan Mahallesi 2041-2044 sokaklar kesişiminde yer alan yaklaşık 2 bin 500 metrekare genişliğindeki parka Gazeteci Ali Orhan adı verildi.