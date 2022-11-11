Muratpaşa'da geceyi meşaleler aydınlattı

Antalya’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yıl dönümünde, Muratpaşa Belediyesi Ata’ya Saygı Yürüyüşü düzenlendi. Meşalelerin aydınlattığı gecede, binlerce kişi Atatürk’e saygısını bir kez daha ifade etmek için bir araya geldi.

Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yıl dönümünde, akşam saatlerinde Ata’ya Saygı Yürüyüşü düzenlendi. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’ndan Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’na uzanan yaklaşık 4 kilometrelik saygı yürüyüşünde binlerce kişi bir araya geldi. Yürüyüşe Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı. Siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşundan temsilciler de yürüyüşte yer aldı. Atatürk’ün vefatının yıl dönümü akşamında düzenlenen yürüyüşte yanan meşaleler geceyi adeta aydınlatırken, güzergahtaki evler de ışıklarını yakıp söndürerek yürüyüşe destek verdi.

ANMA VE ANLAMA GÜNÜ

Yürüyüşün sona erdiği Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda ise Başkan Uysal, konuşmasında 10 Kasım’ın bir matem değil anma ve anlama günü olduğunu söyledi. Her 10 Kasım’da, milli bayramlarda hissettikleri duygularını basit bir fanatizm, hayranlık ya da basit bir şahsi fetişizm olmadığının altını çizen Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Bizim Atatürk sevgimiz, tutkumuz Türkiye'mizin geleceğine duyduğumuz inançtır. Çocuklarımızın aydınlık geleceğiyle ilgili umudumuz ve tutkumuzdur. Ülkemizin dört bir tarafında insanların ortak yaşamlarına, barışçı, aydınlık, güzel yaşamlarına duyduğumuz inanç olduğunu anlayamıyorlar. Bilime, aydınlığa, demokratik, müreffeh, zenginleşmiş, geleceğimize hissettiğimiz tutku olduğunu anlamıyorlar.”

‘ATATÜRKÇÜLÜR YARIŞINA GİRDİLER’

Bu gerçeğin dünyanın farklı coğrafyalarında da anlaşılamadığını dile getiren Başkan Uysal, “Ama biz anlıyoruz. Anlıyoruz ve kimin ne yaptığını biliyoruz. Kimin ne yapmak istediğini biliyoruz” dedi. Başkan Uysal, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Bazı değerlere suikast girişiminde bulunanları, milli bayramları unutturmak isteyenleri adeta bayram kutlamalarımızı bize yasaklayanları çok iyi biliyoruz. Terörden, ölümlerden medet umanları çok iyi biliyoruz. 2015 Haziran – Kasım arasında olup bitenlerin nasıl olup bittiğini çok iyi biliyoruz. Biz hurafecilikle yarıştıkları, iktidar kavgasına düştükleri ortaklarıyla beraber ülkemizi kan gölüne çevirenleri çok iyi biliyoruz. Biz çocuklarımızın hepsini, eyyamcılık olsun diye üniversitelere doldurup hepsini birden işsiz bırakanları, ülkemizi fabrika açamaz, üretemez, elini ayağını toparlayamaz hale getirenleri çok iyi biliyoruz. Bu ülkenin kaynaklarını çarçur edenleri, geleceğine ambargo altına alanları, çocuklarımızın geleceğini karartanları çok iyi biliyoruz. Bütün bunları yapanlar, Atatürk'ü cumhuriyetimizi anlayabilirler mi? Ama şimdi onlar Atatürkçülük yarışına giriyorlar. Şimdi plağın tersini koyuyorlar.”

‘DÜŞÜNCE SETİNİZİ SEVSİNLER’

Bunu anlayamayanların “Düşünce setlerimiz yok oldu” diye konuştuğunu belirten Başkan Uysal, “Düşünce setinizi sevsinler. Harf devrimi tek başına bir devrim değil. Tekke ve zaviyelerin kapatılması da var. Şerriye ve Evkaf Vekaletinin lağvedilmesi de var. Merkezi Diyanet İşlerinin kurulması da var. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır hocaya tertemiz bir tefsirin yazdırılması da var. Bunların hepsi set, senin düşünce setlerin bunu kavramaya yetmiyor mu?” diye konuştu.

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından etkinlik Muratpaşa Belediyesi Gitar Orkestrası’nın Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan konseriyle sona erdi.