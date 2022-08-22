Muratpaşa''da genç mühendisler ASSİM’de roket tasarlıyor

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi ASSİM İnovasyon Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren ve Teknofest’in roket yarışmalarına damga vuran Atmaca Roket Takımı, şirketleşme yolunda ilerliyor. Türkiye’nin uzay çalışmalarının parçası olmak isteyen genç mühendislerden Özgür Öztürk, “Hedefimiz, alabileceğimiz desteklere şirketleşmek. Şu an yaptığımız çalışmaların hepsi bu alana ait” dedi.

TÜBİTAK SAGE ve Roketsan A.Ş iş birliğiyle havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali Teknofest’in roket yarışmalarına damga vuran Atmaca Roket Takımı, Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon Merkezi’nde çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 4 yıl önce Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi’nde kurulan roket takımı, ASSİM İnovasyon Merkezi’nin sağladığı destekle şirketleşme yolunda ilerliyor.

TAKIM ÜYELERİ

Atmaca Roket Takımı, Antalya Bilim Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi İpek Kemer, AÜ Makine Mühendisliği öğrencileri Nurhayat Ustaoğlu, İrem İncebatan, Pınar Koptur, Selina Yüzen, Özgür Öztürk, Enes Aslan, Uğur Ant, aynı bölüm mezunu Mazlum Demirboğa, Oğuzhan Gürbüz ile AÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Berak Kargın ve AÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Mehmet Ali Duman’dan oluşuyor.

ROKET 3 BİN METREYE ÇIKTI

Takımda mekanik parçaların tasarımından sorumlu AÜ Makine Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi Özgür Öztürk, Atmaca Roket Takımının 2018’de AÜ öğrencileri tarafından kurulduğunu söyledi. O tarihlerde ekibi kuran üç ismi halen kendilerine danışmanlık yaptığını belirten Öztürk, bu birikimin sonucunda Aksaray’da düzenlenen Teknofest roket yarışmasında 3 bin metreye roket çıkarmayı başardıklarını söyledi.

“BU KADARINI BEKLEMİYORDUM”

Gelecekte haberleşme, meteoroloji, tarım gibi alanlarda uydu çalışmalarında yer almayı amaçladıklarını belirten Öztürk, “Hedefimiz, alabileceğimiz desteklere şirketleşmek. Şu an yaptığımız çalışmaların hepsi bu alana ait. Kendimizi bu yönde geliştiriyoruz” dedi. Bu noktada ASSİM İnovasyon Merkezinde yer almalarının kendilerine büyük avantaj sağladığını dile getiren Öztürk, sunulan imkanların şaşırtıcı olduğunu söyledi. Öztürk, “Ben açıkçası bu kadar destek beklemiyordum” dedi.

“TAKDİRE ŞAYAN”

AÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mazlum Demirboğa, şu an bir roketin tasarım ve analizlerini hazırladıklarını belirtti. Demirboğa,, “Roketin içinde mekanik var. Elektronik var. Bilgisayar, yazılım var. Daha çok geliştirerek daha iyi bir sonuç almak için uğraşıyoruz” diye konuştu. ASSİM’in girişimcilere, gençlere, öğrencilere destek, ofis ve çalışma alanını vermesinin çok değerli olduğunu belirten Demirboğa, “Hem ekipman hem ofis verilmesi ve destek olunması gerçekten takdire şayan bir durum. Bize destek olan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a ve ASSİM’e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.