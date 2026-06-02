  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'da gençlerin iklim krizi talepleri COP31’e taşınıyor

Muratpaşa'da gençlerin iklim krizi talepleri COP31’e taşınıyor

Muratpaşa'da gençlerin iklim krizi talepleri COP31’e taşınıyor
Güncelleme:

Antalya’da kasım ayında dünyanın dört bir yanından liderleri, uzmanları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya geleceği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP) 31'incisi, öncesinde Muratpaşa Belediyesi, Antalya'dan yükselen iklim taleplerini küresel gündeme taşımak için harekete geçti.

Muratpaşa Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği iş birliğiyle yürütülen program kapsamında gençler, kadınlar ve sivil toplum kuruluşları COP31 hazırlık sürecine dahil edildi. Antalya'da oluşturulacak politika önerilerinin, dünyanın en önemli iklim platformlarından biri olan COP31'e taşınması hedefleniyor.

Programın ilk ayağı, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) düzenlenen COP Youth Antalya etkinliğiyle başladı. Farklı okullardan 150'nin üzerinde öğrencinin katıldığı programa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.

COP Youth Antalya kapsamında bir araya gelen gençler; iklim krizi, yerel politikalar ve demokratik katılım başlıklarında geliştirdikleri somut önerileri paylaştı. Programla, gençlerin yalnızca süreci takip eden bireyler değil, çözüm üreten ve karar alma mekanizmalarını etkileyen aktif aktörler olarak konumlanması hedefleniyor.

“ÇEVRE MÜCADELESİ BİR YAŞAM BİÇİMİDİR “

Etkinlikte konuşan Başkan Uysal, iklim krizinin yalnızca çevresel değil, ekonomik ve siyasi boyutları bulunan küresel bir sorun olduğuna dikkat çekti. Sanayileşme, ekonomik rekabet ve yüksek kar hırsının çevre sorunlarını derinleştirdiğini belirten Başkan Uysal, Rio Zirvesi, Kyoto Protokolü ve Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası iklim politikalarının da istenilen sonuçları vermediğini söyledi.

Uluslararası iklim politikalarının daha adil ve etkili olması gerektiğini vurgulayan Başkan Uysal, çevre mücadelesinin aynı zamanda bir sorumluluk ve yaşam biçimi olduğunu belirtti. Başkan Uysal, “Kendi çevremizi temiz tutmak, kendi şehrimizi sürdürülebilir bir temizlikte tutmak, kendi ülkemizi ve mümkünse bütün dünyayı sürdürülebilir bir temizlikte tutmak, gücümüzün yettiği ölçüde bir duruş ve yaşam biçimidir” diye konuştu.

Türkiye’nin COP31 sürecindeki rolüne de değinen Uysal, Muratpaşa’da hayata geçirilen Çevreci Komşu Kart gibi çevre uygulamalarının ulusal ölçekte örnek teşkil ettiğini söyledi. Projeye katkı sunan tüm gençlere ve öğretmenlere teşekkür eden Başkan Uysal, COP31 sürecinin dünya, Türkiye ve Antalya için olumlu sonuçlar doğurmasını diledi.

COP31, KADIN PLATFORMUYLA DEVAM EDECEK

Programın ikinci ayağı ise yine ASSİM’de düzenlenecek COP Women Antalya etkinliğiyle devam edecek. Kadınların iklim politikalarındaki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan programda, katılımcılar yerel ve küresel ölçekte iklim krizine yönelik çözüm önerilerini değerlendirecek.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Süper bilgisayar hesapladı: 2026 Dünya Kupası için şampiyonluk oranları açıklandı
Süper bilgisayar hesapladı: 2026 Dünya Kupası için şampiyonluk oranları açıklandı
Yeraltı dizisinin güzel ismi yaz tatilinde 8 bin km ötedeki tatil cennetine uçtu!
Yeraltı dizisinin güzel ismi yaz tatilinde 8 bin km ötedeki tatil cennetine uçtu!
Türkçe Rap'in genç yıldızı AISHE hayatını kaybetti
Türkçe Rap'in genç yıldızı AISHE hayatını kaybetti
Bankaların faizsiz kredi yarışı kızıştı: İşte en yüksek kredi veren bankalar
Bankaların faizsiz kredi yarışı kızıştı: İşte en yüksek kredi veren bankalar
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu: İşte Montella'nın 26 kişilik kadrosu
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu: İşte Montella'nın 26 kişilik kadrosu
Sosyal medyadan yardım isteyen öğretmenin eski eşine öldüresiye dayak!
Sosyal medyadan yardım isteyen öğretmenin eski eşine öldüresiye dayak!
Manifest grubuyla ilgili skandal sözleşme iddialarına Tolga Akış'tan yanıt
Manifest grubuyla ilgili skandal sözleşme iddialarına Tolga Akış'tan yanıt
Pazar yerindeki çifte cinayette Hamile eşini öldüren şüpheliden kan donduran video itiraf!
Pazar yerindeki çifte cinayette Hamile eşini öldüren şüpheliden kan donduran video itiraf!
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
91 yaşındaki iş insanı annesinin vasiyetine uydu, 500 Milyon TL'sini gözünü kırpmadan bağışladı 91 yaşındaki iş insanı annesinin vasiyetine uydu, 500 Milyon TL'sini gözünü kırpmadan bağışladı CHP'de yeni A Takımı belli oldu: İşte Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi CHP'de yeni A Takımı belli oldu: İşte Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi Tarkan'dan ücretsiz konser sürprizi! Tarihi ve yeri belli oldu Tarkan'dan ücretsiz konser sürprizi! Tarihi ve yeri belli oldu A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu: İşte Montella'nın 26 kişilik kadrosu A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu: İşte Montella'nın 26 kişilik kadrosu Acun Ilıcalı'nın yasa dışı bahis davasında karar çıktı! Acun Ilıcalı'nın yasa dışı bahis davasında karar çıktı! Otomobil satışları bıçak gibi kesildi; fiyatlar sabitlendi: İşte en ucuz sıfır arabalar Otomobil satışları bıçak gibi kesildi; fiyatlar sabitlendi: İşte en ucuz sıfır arabalar Yeraltı dizisinin güzel ismi yaz tatilinde 8 bin km ötedeki tatil cennetine uçtu! Yeraltı dizisinin güzel ismi yaz tatilinde 8 bin km ötedeki tatil cennetine uçtu! Bir zamanların ''sweetheart''ü Ece Gürsel'in asgari ğcret çıkışı tepki çekti Bir zamanların ''sweetheart''ü Ece Gürsel'in asgari ğcret çıkışı tepki çekti CHP'de yeni kriz... CHP olası bir erken seçime giremeyebilir! CHP'de yeni kriz... CHP olası bir erken seçime giremeyebilir! Ekranların güzel ismi yaz sezonunu jetsurf üstündeki şovuyla açtı! Ekranların güzel ismi yaz sezonunu jetsurf üstündeki şovuyla açtı!
Miras paylaşımında herşey sil baştan değişiyor... İzale-i Şüyu yeniden düzenleniyor Miras paylaşımında herşey sil baştan değişiyor... İzale-i Şüyu yeniden düzenleniyor Pazar yerindeki çifte cinayette Hamile eşini öldüren şüpheliden kan donduran video itiraf! Pazar yerindeki çifte cinayette Hamile eşini öldüren şüpheliden kan donduran video itiraf! Bankaların faizsiz kredi yarışı kızıştı: İşte en yüksek kredi veren bankalar Bankaların faizsiz kredi yarışı kızıştı: İşte en yüksek kredi veren bankalar Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili için fezleke talebi! Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili için fezleke talebi! Çeşme Belediyesi'nde rüşvet skandalı: Müdür vekili eşini şikayet etti Çeşme Belediyesi'nde rüşvet skandalı: Müdür vekili eşini şikayet etti Akdeniz'de 6.1 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 6.1 büyüklüğünde deprem Otomotiv pazarında sert düşüş: Mayıs ayında araç satışları resmen çakıldı! Otomotiv pazarında sert düşüş: Mayıs ayında araç satışları resmen çakıldı! Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Hem benzin hem de motorine yeni zam geliyor Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Hem benzin hem de motorine yeni zam geliyor Mersin Limanı'nda dudak uçuklatan operasyon! Piyasa değeri 5 milyar TL... Mersin Limanı'nda dudak uçuklatan operasyon! Piyasa değeri 5 milyar TL... Sosyal medyadan yardım isteyen öğretmenin eski eşine öldüresiye dayak! Sosyal medyadan yardım isteyen öğretmenin eski eşine öldüresiye dayak!