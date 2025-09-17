Muratpaşa'da geri dönüşümde Konuksever şampiyon

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 9’uncu yılını tamamlayan sıfır atık projesi Çevreci Komşu Kart’ta geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle sıralaması değişti. Şampiyonluğunu koruyan Konuksever’i bu kez Etiler ve Muratpaşa mahalleleri takip etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesinin temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart, Muratpaşa Belediyesi tarafından Nisan 2016’da iki mahallede pilot uygulama olarak başlatıldı. Elde edilen başarının ardından proje, kısa sürede tüm Muratpaşa’ya yayıldı.



Ağustos ayında cam, kağıt, plastik ve metal atıklardan oluşan 65 bin 314 kilogram ambalaj atığı Muratpaşa ilçe sakinlerinin evlerinden toplandı. İlçe sakinleri, atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karşılığında 89 bin 990 lira gelir elde etti. Muratpaşa Belediyesi’nin, ev ekonomisine ek kazanç sağlayan Çevreci Komşu Kart Projesi’yle 2016’dan bu yana toplanan toplam geri dönüştürülebilir atık miktarı 25 milyon 140 bin 41 kilograma ulaşırken projenin ilçe sakinlerine sağladığı kazanç ise 12 milyon 438 bin 304 liraya yükseldi.



Çevreci Komşu Kart’ta ağustos ayında geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle sıralamasında ise değişiklik yaşandı. 7 bin 32 kilogram atıkla Konuksever Mahallesi şampiyonluğunu korurken, 3 bin 209 kilogram atıkla Etiler Mahallesi ikinci sıraya, 3 bin 18 kilogram atıkla Muratpaşa Mahallesi üçüncü sıraya yerleşti.

ÇEVRECİ KOMŞU KART NASIL ÇALIŞIR?

Proje kapsamında, kaynağında ayrıştırılan atıklar, belediye ekipleri tarafından evlerden belli bir ücret karşılığında toplanıyor. Toplanan atıkların karşılığı olarak ilçe sakinlerinin Çevreci Komşu Kartlarına ücret yatırılıyor. Para kart özelliği taşıyan Çevreci Komşu Kart, Türkiye genelinde alışverişlerde ve online ödemelerde kullanılabiliyor, ayrıca biriken bakiyeler tüm bankamatiklerden nakit olarak çekilebiliyor. Bu proje, ev ekonomisine ek kaynak yaratarak aile bütçesine katkıda bulunurken, kesilmekten kurtarılan ağaçlarla doğayı korumaya ve geri dönüşümle ekonomik değer yaratmaya devam ediyor.