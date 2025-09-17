  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'da geri dönüşümde Konuksever şampiyon

Muratpaşa'da geri dönüşümde Konuksever şampiyon

Muratpaşa'da geri dönüşümde Konuksever şampiyon
Güncelleme:

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 9’uncu yılını tamamlayan sıfır atık projesi Çevreci Komşu Kart’ta geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle sıralaması değişti. Şampiyonluğunu koruyan Konuksever’i bu kez Etiler ve Muratpaşa mahalleleri takip etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesinin temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart, Muratpaşa Belediyesi tarafından Nisan 2016’da iki mahallede pilot uygulama olarak başlatıldı. Elde edilen başarının ardından proje, kısa sürede tüm Muratpaşa’ya yayıldı.

Ağustos ayında cam, kağıt, plastik ve metal atıklardan oluşan 65 bin 314 kilogram ambalaj atığı Muratpaşa ilçe sakinlerinin evlerinden toplandı. İlçe sakinleri, atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karşılığında 89 bin 990 lira gelir elde etti. Muratpaşa Belediyesi’nin, ev ekonomisine ek kazanç sağlayan Çevreci Komşu Kart Projesi’yle 2016’dan bu yana toplanan toplam geri dönüştürülebilir atık miktarı 25 milyon 140 bin 41 kilograma ulaşırken projenin ilçe sakinlerine sağladığı kazanç ise 12 milyon 438 bin 304 liraya yükseldi.

Çevreci Komşu Kart’ta ağustos ayında geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle sıralamasında ise değişiklik yaşandı. 7 bin 32 kilogram atıkla Konuksever Mahallesi şampiyonluğunu korurken, 3 bin 209 kilogram atıkla Etiler Mahallesi ikinci sıraya, 3 bin 18 kilogram atıkla Muratpaşa Mahallesi üçüncü sıraya yerleşti.

ÇEVRECİ KOMŞU KART NASIL ÇALIŞIR?

Proje kapsamında, kaynağında ayrıştırılan atıklar, belediye ekipleri tarafından evlerden belli bir ücret karşılığında toplanıyor. Toplanan atıkların karşılığı olarak ilçe sakinlerinin Çevreci Komşu Kartlarına ücret yatırılıyor. Para kart özelliği taşıyan Çevreci Komşu Kart, Türkiye genelinde alışverişlerde ve online ödemelerde kullanılabiliyor, ayrıca biriken bakiyeler tüm bankamatiklerden nakit olarak çekilebiliyor. Bu proje, ev ekonomisine ek kaynak yaratarak aile bütçesine katkıda bulunurken, kesilmekten kurtarılan ağaçlarla doğayı korumaya ve geri dönüşümle ekonomik değer yaratmaya devam ediyor.

 

text-ad
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin maviyle yeşilin buluştuğu vahası çorak bir çöl oldu! Türkiye'nin maviyle yeşilin buluştuğu vahası çorak bir çöl oldu! Yeşilçam''ın ''bayan popo'' lakaplı güzel oyuncusundan kötü haber Yeşilçam''ın ''bayan popo'' lakaplı güzel oyuncusundan kötü haber Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin 71 yıllık dev bankasının hisselerini satıyor! Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin 71 yıllık dev bankasının hisselerini satıyor! Meteoroloji uyardı: Bu illerimizde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor! Meteoroloji uyardı: Bu illerimizde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor! Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti için karar verildi; senaryo değişti! Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti için karar verildi; senaryo değişti! AK Parti'nin yarı zamanlı çalışma yönetmeliği mahkemelik oldu! AK Parti'nin yarı zamanlı çalışma yönetmeliği mahkemelik oldu! Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan'la ilgili dikkat çeken açıklama: ''Nafakayı karşılamak için...'' Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan'la ilgili dikkat çeken açıklama: ''Nafakayı karşılamak için...'' İstanbul'da ikinci elde sahte kilometre operasyonu! İstanbul'da ikinci elde sahte kilometre operasyonu! Başkan vekili AK Parti'ye geçti, CHP'li isim Atatürk portresini alıp gitti! Başkan vekili AK Parti'ye geçti, CHP'li isim Atatürk portresini alıp gitti!
Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki kırmızı kart konuşması ortaya çıktı Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki kırmızı kart konuşması ortaya çıktı Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu Tüm ev, arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren açıklama: Katlamalı emlak vergisi mi geliyor ? Tüm ev, arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren açıklama: Katlamalı emlak vergisi mi geliyor ? Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: Belediye Başkan yardımcısı gözaltında! Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: Belediye Başkan yardımcısı gözaltında! Altın fiyatlarındaki rekor rallisi sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken tahmin Altın fiyatlarındaki rekor rallisi sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken tahmin Cenazesi asansörlü araçla taşındı, tabuta sığmadı, musalla taşına konulamadı... Cenazesi asansörlü araçla taşındı, tabuta sığmadı, musalla taşına konulamadı... Teşhircilikten haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubundan sürprizler peş peşe geldi! Teşhircilikten haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubundan sürprizler peş peşe geldi! Aydın'da tansiyon yükseldi: CHP'den AK Parti'ye geçen Çerçioğlu restleşmesi büyüyor! Aydın'da tansiyon yükseldi: CHP'den AK Parti'ye geçen Çerçioğlu restleşmesi büyüyor! 14 yıllık evliliği tek celsede biten Yasemin Ergene soluğu orada aldı 14 yıllık evliliği tek celsede biten Yasemin Ergene soluğu orada aldı Ünlülerin güzel modacısının 9 saatlik estetik operasyonu sonrası değişimi ''yok artık'' dedirtti Ünlülerin güzel modacısının 9 saatlik estetik operasyonu sonrası değişimi ''yok artık'' dedirtti