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Muratpaşa’da Gold Town Sertifika Programında ilk denetim gerçekleştirildi

Muratpaşa’da Gold Town Sertifika Programında ilk denetim gerçekleştirildi
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Antalya Muratpaşa Belediyesi, ilçe genelinde gıda işletmelerinde hijyen ve gıda güvenliği standartlarını yükseltmeyi amaçlayan Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı kapsamında ilk denetimini gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi öncülüğünde, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve dünya çapında hijyen markası Diversey iş birliğiyle yürütülen program, Antalya’yı gıda güvenliği alanında örnek bir şehir haline getirmeyi hedefliyor.

Program kapsamında başvurularını tamamlayan işletmelerin ilki, Fener Mahallesi’nde denetlendi. Denetimlerde; soğuk hava depoları, havalandırma sistemleri, kızartma yağlarının kalitesi ve yiyeceklerin uygun sıcaklıkta pişirilip pişirilmediği gibi pek çok kriter titizlikle incelendi. Eksiklikler ve iyileştirme önerileri işletme yetkilileriyle paylaşıldı.

“AMACIMIZ HALK SAĞLIĞINI GÜVENCE ALTINA ALMAK”

Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Gıda Yüksek Mühendisi Ayşe Sarılar, hijyen standartlarının yalnızca tüketici sağlığı değil, aynı zamanda işletme itibarı açısından da büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:
“Amacımız, işletmelerde hijyen standartlarını yükselterek halk sağlığını güvence altına almak ve kentimizde sürdürülebilir gıda güvenliğini bir üst seviyeye taşımak.”

Sarılar, denetimlerin sadece ilk adım olduğunu vurgulayarak, “Sertifika alan işletmelere altı ay içerisinde yeniden denetim uyguluyoruz. Bu standardın sürdürülebilir olması önceliğimiz” dedi.

Gönüllülük esasına dayalı program kapsamında; restoran, kafe, lokanta ve pastane gibi pek çok işletme, belirlenen kriterleri karşıladıkları takdirde Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifikası almaya hak kazanacak. Sertifika, işletmelerin uluslararası hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygunluğunu belgeleyecek. Antalya artık yalnızca denizi ve güneşiyle değil, hijyenik ve güvenilir gastronomi duraklarıyla da anılacak.

Muratpaşa sınırları içinde faaliyet gösteren işletmeler, programa başvurularını goldtown.muratpasa-bld.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

 

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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