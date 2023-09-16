Muratpaşa'da gündem gıda güvenliği

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Bahçede Yaşam Var’ etkinliklerinin ikincisinde “Ne yediğimizin farkında mısınız?” sorusuna cevap aranacak. Gıda mühendisi Özlem Demir’in söyleşisi, 20 Eylül Çarşamba, saat 10.00’da İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün yeşillikler içindeki bahçesinde gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin iklim krizi, gıda, tüketim alışkanlıkları konularında söyleşi ve atölye çalışmaları devam ediyor. ‘Bahçede Yaşam Var’ adıyla gerçekleşen etkinliklerinin ikincisinde ‘tarladan sofraya gıda güvenliği’ konuşulacak. Ne yediğimizin farkında mısınız? başlıklı söyleşide, ‘gıda zehirlenmeleri, alerjen gıdalar, bilinçli tüketici olma, gıdaların uygun saklama-pişirme-ısıtma koşulları, gıda etiketlerini okuma’ hakkında temel bilgiler verilecek.

Antalya Olimpos Rotary Kulübü iş birliğinde gıda mühendisi Özlem Demir’in katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşi, 20 Eylül Çarşamba, saat 10.00’da İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün yeşillikler içindeki bahçesinde gerçekleşecek. Kontenjanla sınırlı olan söyleşiye katılım için Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezinden kayıt yaptırılabilir.