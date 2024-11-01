Muratpaşa’da güne sporla başlıyorlar

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin ''Sağlıklı Muratpaşa Hareketi'' kapsamında yetişkinlere yönelik düzenlediği sabah sporuyla, kent sakinleri güne zinde başlıyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın, her çocuğun istediği spor dalında temel eğitim almasını ve yetişkinlerin sporu günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmesini hedefleyen “sporda toplumcu yaklaşım modeli” çerçevesinde düzenlenen sabah sporu etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Katılımcılar, zinde bir başlangıcın yanı sıra sosyalleşmenin de keyfini çıkarıyor.

Muratpaşa Belediyesi Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen sabah sporuna 100’ü aşkın kadın katıldı. Spora katılan Aylin Coşkun, çalıştığını ancak iş dışında spora vakit ayırmak istediğini, bu nedenle belediyenin düzenlediği etkinliklere mümkün olduğunca katılmaya çalıştığını söyledi. Haftada 3 gün yapılan spor programında bacak, kol ve karın gibi farklı kas gruplarının çalıştırıldığını belirten Coşkun, profesyonel bir sporcu olduğunu ve toplulukla çalışmanın kendisine daha çok keyif ve verim sağladığını dile getirerek Muratpaşa Belediyesi ve Başkan Uysal’a teşekkür etti.

Emekli Meral Işık ise belediye aktivitelerine katılmak istediğini fakat iş hayatında zaman bulamadığını belirtti. Emekli olduktan sonra kendini spora adadığını ifade eden Işık, emekliliğe adaptasyon sürecinde spor etkinliklerinin kendisine büyük katkı sağladığını söyleyerek teşekkürlerini iletti.

Muratpaşa Belediyesi Antrenörü Ayşegül Selen, sabah sporunun yanı sıra kalori kontrolünün de sağlandığını belirterek tüm kent sakinlerini spora davet etti. Belediyenin düzenlediği 1 saatlik sabah sporu her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 9.00’da başlıyor.