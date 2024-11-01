  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa’da güne sporla başlıyorlar

Muratpaşa’da güne sporla başlıyorlar

Muratpaşa’da güne sporla başlıyorlar
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin ''Sağlıklı Muratpaşa Hareketi'' kapsamında yetişkinlere yönelik düzenlediği sabah sporuyla, kent sakinleri güne zinde başlıyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın, her çocuğun istediği spor dalında temel eğitim almasını ve yetişkinlerin sporu günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmesini hedefleyen “sporda toplumcu yaklaşım modeli” çerçevesinde düzenlenen sabah sporu etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Katılımcılar, zinde bir başlangıcın yanı sıra sosyalleşmenin de keyfini çıkarıyor.

Muratpaşa Belediyesi Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen sabah sporuna 100’ü aşkın kadın katıldı. Spora katılan Aylin Coşkun, çalıştığını ancak iş dışında spora vakit ayırmak istediğini, bu nedenle belediyenin düzenlediği etkinliklere mümkün olduğunca katılmaya çalıştığını söyledi. Haftada 3 gün yapılan spor programında bacak, kol ve karın gibi farklı kas gruplarının çalıştırıldığını belirten Coşkun, profesyonel bir sporcu olduğunu ve toplulukla çalışmanın kendisine daha çok keyif ve verim sağladığını dile getirerek Muratpaşa Belediyesi ve Başkan Uysal’a teşekkür etti.

Emekli Meral Işık ise belediye aktivitelerine katılmak istediğini fakat iş hayatında zaman bulamadığını belirtti. Emekli olduktan sonra kendini spora adadığını ifade eden Işık, emekliliğe adaptasyon sürecinde spor etkinliklerinin kendisine büyük katkı sağladığını söyleyerek teşekkürlerini iletti.

Muratpaşa Belediyesi Antrenörü Ayşegül Selen, sabah sporunun yanı sıra kalori kontrolünün de sağlandığını belirterek tüm kent sakinlerini spora davet etti. Belediyenin düzenlediği 1 saatlik sabah sporu her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 9.00’da başlıyor. 

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ersan Şen'e ağır suçlama: ''Sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver!'' Ersan Şen'e ağır suçlama: ''Sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver!'' Dünya Altın Konseyi altın tahminini açıkladı Dünya Altın Konseyi altın tahminini açıkladı Esenyurt'un ardından ''kayyum'' sırası bu belediyelerde mi ? Esenyurt'un ardından ''kayyum'' sırası bu belediyelerde mi ? Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan da, AK Parti de kaybediyor! Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan da, AK Parti de kaybediyor! MasterChef'te Beyza Huri Aydın'ın yaşadığı korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı MasterChef'te Beyza Huri Aydın'ın yaşadığı korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı ''Uyuşturucu batağına düştüm'' demişti: ''Sihirli Annem''in 'Tuğçe'si Damla Ersubaşı Umre'den çıktı ''Uyuşturucu batağına düştüm'' demişti: ''Sihirli Annem''in 'Tuğçe'si Damla Ersubaşı Umre'den çıktı El ve ayaklarını bağlayıp, halıya sarıp, ağırlıklar bağlayarak denize atmışlar! El ve ayaklarını bağlayıp, halıya sarıp, ağırlıklar bağlayarak denize atmışlar! Sokak ortasında eli bıçaklı psikopat dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı Sokak ortasında eli bıçaklı psikopat dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak hamle! Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak hamle! Hava tahminleri değişti: Hafta sonu bahar gibi başlayıp, kış gibi devam edecek! Hava tahminleri değişti: Hafta sonu bahar gibi başlayıp, kış gibi devam edecek!
Bakanlık 25 markayı daha ''sahtecilikten'' ifşa etti Bakanlık 25 markayı daha ''sahtecilikten'' ifşa etti Dünya Güzellerim Tatilde'de ''para'' krizi! Açıklama Seray Sever'den geldi Dünya Güzellerim Tatilde'de ''para'' krizi! Açıklama Seray Sever'den geldi SGK'nın bütçesi açıklandı, 2025 yılı asgari ücret zammı ortaya çıktı! SGK'nın bütçesi açıklandı, 2025 yılı asgari ücret zammı ortaya çıktı! Kredi ve kredi kartı borçlarında yapılandırma süreci başladı Kredi ve kredi kartı borçlarında yapılandırma süreci başladı Gülen'in vasiyeti ve sır çantasından çıkanlar açıklandı Gülen'in vasiyeti ve sır çantasından çıkanlar açıklandı İzmir'deki ilkokula ''müstehcen'' şarkı ile gösteri soruşturması İzmir'deki ilkokula ''müstehcen'' şarkı ile gösteri soruşturması İşte plan: Erken seçimsiz erken seçimle Erdoğan yeniden aday İşte plan: Erken seçimsiz erken seçimle Erdoğan yeniden aday İkinci el araç pazarında en çok satılan 10 model belli oldu İkinci el araç pazarında en çok satılan 10 model belli oldu Şeyma Subaşı peş peşe ezber bozmaya devam ediyor Şeyma Subaşı peş peşe ezber bozmaya devam ediyor Pınar Deniz ''hamilelik'' sessizliğini bu pozlarla sonlandırdı Pınar Deniz ''hamilelik'' sessizliğini bu pozlarla sonlandırdı