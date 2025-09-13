  1. Anasayfa
Muratpaşa’da Güneydoğu Anadolu Gecesi

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin 9’uncusunu düzenlediği Yöreler Renkler Festivali, Güneydoğu Anadolu Gecesi ile devam etti.

73 hemşeri, kültür ve dayanışma derneğinin katkısıyla süren festivalin bu özel gecesi, Baynuri konseriyle başladı. Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisinin ardından İhsan Güvercin ve Canan Kavut sahne aldı. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda müziğin ritmine kapılanlar halaylar eşliğinde coşku dolu anlar yaşadı. Gece, Baran ile Eyvan Gecesi programıyla sürdü. Finalde sıra gecelerinin usta ismi Zekeriya Ünlü ve ekibi sahne alırken kent sakinleri de türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Meydanda dernekler tarafından yoğrulan çiğköfteler de katılımcılara ikram edildi.

Festival ziyaretçilerinden Gözde Altınbaş, “Yöresel şovlar, lezzetler ve etkinlikler harika. Her şey çok güzel” dedi ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a organizasyon için teşekkür etti.

Bir diğer katılımcı Gamze Tekşen ise “Festival adı gibi renkli. Tüm yörelerin renklerini burada buluyoruz” diye konuştu. Dernek stantlarındaki ürünleri denediğini belirten Tekşen, en çok yaprak sarmasını beğendiğini, ayrıca organik tereyağı ve doğal sabun aldığını söyledi.

