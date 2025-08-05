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Muratpaşa'da hangdrum ve santur atölyesi

Muratpaşa'da hangdrum ve santur atölyesi
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Antalya Muratpaşa Belediyesi, Doğu’nun köklü enstrümanı santur ve modern melodilerin çelik sesi hangdrumu, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen atölyede müzikseverlerle buluşturdu.

Uluslararası düzeyde çalışmalar yürüten sanatçı Mohammad Sarhangi’nin eğitmenliğinde gerçekleşen atölyeye, aralarında tanınmış sanatçıların da bulunduğu 74 kişi katıldı. Etkinlikte önce her iki enstrümanın tarihçesi ve teknik özellikleri tanıtıldı. Ardından Sarhangi’nin solo performansları salonu büyüledi. Katılımcılar, bireysel denemeler ve doğaçlama çalışmalarla müzikal bir yolculuğa çıktı.

Eğitmen Sarhangi, etkinlik sonunda şunları söyledi:

“Geleneksel tınıları modern anlatımlarla birleştiren müzik anlayışımı, Türkiye’deki sanatseverlerle paylaşmak benim için çok kıymetli. Antalya’da gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, sadece bir eğitim değil, aynı zamanda bir müzikal birliktelik ve ilham anıydı. Sanatsal, samimi ve kolektif bir akşam yaşandı. Geri dönüşler son derece olumluydu ve birçok katılımcı bu tarz etkinliklerin düzenli olarak devam etmesini arzu ettiklerini dile getirdi.”

HANGDRUM NEDİR?

Hangdrum 2000’li yılların başında İsviçre’de geliştirilmiş, çelik, hem melodik hem de ritmik sesler çıkarabilen modern bir enstrümandır. Yassı ve yuvarlak bir şekle sahiptir. Kucağa alınarak veya standa yerleştirilerek elle çalınır. Yumuşak ve ruhani tınıları sayesinde meditasyon, yoga ve terapilerde sıklıkla tercih edilir. Doğal ve huzur verici sesiyle dikkat çeker.

SANTUR NEDİR?

Santur, kökeni çok eskiye dayanan özellikle İran, Irak ve Hindistan gibi ülkelerde geleneksel olarak çalınan telli bir enstrümandır. Dikdörtgen şekilli gövdesi ve üzerine gerilen tellerden oluşan bu enstrüman, mizrab ismi verilen tahta tokmaklarla çalınır. Zengin tınılarıyla Doğu müziğinde önemli bir yere sahip olan santur, modern müziklerle de başarılı şekilde uyum sağlar.

 

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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