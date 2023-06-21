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Muratpaşa’da hazırlıklar tamam

Muratpaşa’da hazırlıklar tamam
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Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Ermenek Mahallesi’nde kurulan kurban kesim ve satış yerinde incelemede bulundu. Başkan Uysal, ilçe sakinlerinin huzurlu bir bayram geçirmesi için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, 28 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıkları tamamladı. Ermenek Mahallesi’nde kurban satış ve kesim yeri kurulurken Konuksever, Sedir ve Bayındır mahalleleri pazar yerlerinde kesim alanları kuruldu. Ayrıca Çağlayan Mahallesi kapalı pazar yerinde büyükbaş, Yenigün Mahallesi kapalı pazarında ise küçükbaş kurbanlıklar için randevulu kesim noktaları oluşturuldu.

Randevular Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden verilirken Başkan Uysal da Ermenek Mahallesi’ndeki kesim ve satış alanında incelemede bulundu. Başkan Uysal, sadece Ermenek’te 60 kurbanlığın aynı anda kesilebileceğini belirterek “Bir Kurban Bayramı’na daha hep birlikte ulaştık. Kesim yerlerimiz hazır. Komşularımızın kurbanlıkların satın alabileceği Ermenek’e de kurbanlıklar geldi. İnşallah huzurlu bir bayramı hep birlikte yaşayacağız” dedi.   

Ermenek Mahallesi kurban kesim ve satış yerinde görevli Veteriner Hekim Umut Uçar ise kurbanlıklarını sağlık kontrolleri yapılarak kabul edildiğini söyledi. Kurbanlıkların satış yerinde bulunduğu süre içinde de kontrollerin devam ettiğini belirten veteriner hekim, “Komşularımız güvenle gelip kurbanlıklarını alabilir” dedi.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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