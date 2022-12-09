Muratpaşa'da Hazreti Mevlana’yı anma programı

Muratpaşa Belediyesi, vuslatın 749’uncu yıl dönümünde Mevlana Celaleddin Rumi’yi, adını taşıyan parkta düzenleyeceği programla anacak. Meydankavağı Mahallesi’ndeki parkta gerçekleşecek anma, pazar günü saat 11.00’de başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi, geçen yıl 16 Aralık’ta, Meydankavağı Mahallesi’nde açılışını yaptığı 3 bin metrekarelik Mevlana Celaleddin Rumi Parkı’nda, vuslatın 749’uncu yılına özel bir anma programı düzenliyor. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Eğitim Fakültesi’nden Dr. Emel Nalçacıgil Çopur’un Hz. Mevlana’yı anlatacağı anma programı 11 Aralık Pazar, saat 11.00’de başlayacak. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da katılacağı anma programı Antalya Konyalılar Derneği, Akdeniz Konyalılar Federasyonu, Karaman Ayrancılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Muratpaşa Konyalılar Derneği’yle birlikte gerçekleştiriliyor.