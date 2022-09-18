Muratpaşa'da hem karada hem denizde büyük temizlik

Antalya’da 17 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Çevre Platformunun çağrısıyla bir araya gelen gönüllüler hem karada hem denizde temizlik yaptı. Karada 100 çöp poşeti doldurulurken denizden çıkan market arabası şaşkınlık yarattı

Let’s Do It Vakfı’nca dünya çapında gerçekleştiren 17 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliklerine Antalya Muratpaşa’dan yaklaşık 200 gönüllü katıldı. ASSİM Çevre Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen çevreciler, günün erken saatlerinde büyük temizlik hareketi için dünyaca ünlü falez bandında buluştu.

Hem karada hem denizde gerçekleşen temizlik için bir yanda denizden yüksekliği yer yer 50 metreyi bulan falezlere inmek için Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) üyesi dağcılar diğer yanda denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için Deniz Polisi eşliğinde Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü ve Antalya Sualtı Derneği dalgıçları hazırlandı.

Etkinliğe gönüllülerin yanı sıra AKUT, BEYDOSK, Muratpaşa Yabancılar Meclisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mustafa Kemal Okulları, Kızılay, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, Decathlon, Muratpaşa Deniz Mahallesi Atölye Grubu, Ukrayna Ailesi Derneği üyeleri de katıldı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından falezlerde ve Akdeniz’in masmavi sularında temizlik başladı. Yaklaşık 3 saat süren temizlikte karada 100 çöp poşeti doldu. Denizde ise ambalaj atıklarının yanı sına çıkartılan market arabası şaşkınlık yarattı. TODOSK Başkanı Hasan Altuntaş, etkinliğin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, “Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal ve ekibine, doğa severlere, çevrecilere duyarlılıkları için çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ NEDİR?

Let’s Do It Vakfı’nın ‘Dünya Temizlik Günü’ etkinliği 2008 yılında Estonya’da gönüllü hareketi olarak ortaya çıktı. 50 bin kişinin 10 bin ton çöpü 5 saatle toplamasıyla dikkat çeken etkinlikte geçen yıl 191 ülkede bir gün içinde 100 bin ton çöp toplanmıştı.