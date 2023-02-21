Muratpaşa'da hemşeri dernekleri depremzedeler için toplandı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Anadolu Hemşeri Dernekleri Platformu’nun ‘deprem’ gündemiyle gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.

Antalya Anadolu Hemşeri Dernekleri Federasyonu, Türkiye’yi sarsan iki depremin ardından hem depremin etkilediği 11 ilden Antalya’ya gelen depremzedelere yönelik yardım çalışmalarını değerlendirmek üzere Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda toplandı.

Toplantının açılışına katılan Başkan Uysal, öncelikle depremin etkilediği 11 ilin dernek başkanları ve Türkiye’ye baş sağlığı dileklerini iletti. Kendisinin de deprem bölgesinde iki kez bulunduğunu aktaran Başkan Uysal, “Ne kadar büyük acılar olduğunu gördüm. Allah tekrarını yaşatmasın” dedi. Uysal, hemşeri derneklerine yardım konusunda atacakları adımlarda da yanlarında olacağını söyledi.

Platform Başkanı Deniz Akgün, Antalya’ya yaklaşık 150 bin depremzede geldiğini belirterek “Bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak konusunda görev bize düşüyor” dedi. Akgün, toplantının amacının da sürdürülebilir çözüm önerilerini değerlendirmek olduğunu belirtti.