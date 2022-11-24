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Muratpaşa'da her ay antika pazarı kurulacak

Muratpaşa'da her ay antika pazarı kurulacak
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Muratpaşa Belediyesi, artık her ayın 2’nci pazar günü Yeşilbahçe Kapalı Pazar yerinde ‘antika pazarı’ kuracak. Belediye Başkanı Ümit Uysal, antika meraklılarını, koleksiyonerleri buluşturacak pazara ilişkin protokolü imzaladı.

Antalya’da, korunmaya değer ata yadigarlarını, mobilyadan kitaplara ve fotoğraflara tarihe tanıklık etmiş objelerin meraklılarıyla buluşacağı antika pazarı kuruluyor. Pazar, ayda sadece bir kere, her ayın 2’nci pazar günü Yeşilbahçe Kapalı Pazar Yeri’nde kurulacak. İlk pazar, 11 Aralık Pazar günü açılacak.

Kurulacak pazarın kullanımı düzenleyen protokol, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Antalya İkinci El Eşya ve Geri Dönüşümcüler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kemal Şentürk arasında imzalandı. Buna göre, pazarda sergi ve stant açmak için dernek üyesi olma şartı aranmayacak. Güvenlik Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan dernek merkezine başvurarak sözleşmeyi imzalayanlar stant açabilecek. Pazarda sanatsal ve tarihi anlamda koleksiyon değeri olmayan malzemelerin sergilenmesine izin verilmeyecek. Objenin bu değerleri taşıyıp taşımadığına ise uzman koleksiyonerler tarafından karar verilecek.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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