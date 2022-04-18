Muratpaşa'da icat çıkaranların yarışması

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 36 bin lira para ödüllü 2’nci İş Fikri Yarışması’nda üniversite kategorisinde otonom çim biçme aracı İNTA ile Ulaş Sağlam, Murat Top, Mete Savaş ve Oktay Aydın lise kategorisinde ise plastik atıkları ve mermer tozlarını birleştirerek Lego şeklinde yapı malzemeleri iş fikriyle Gül Hoda birinciliği kazandı.

Muratpaşa Belediyesi’nin yenilikçi, özgün ve katma değeri yüksek iş fikirlerini iş dünyasıyla buluşturduğu Muratpaşa İnovasyon Günleri 2’nci İş Fikri Yarışmasının finali Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) yapıldı. Lise ve üniversite öğrencileri için düzenlenen 2’nci yarışmada 10 iş fikri jüri karşısına çıktı. Finali Belediye Başkanı Ümit Uysal da ilgiyle takip etti.

JÜRİ ÜYELERİ

Yarışmanın jürisi, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, ANSİAD Başkan Yardımcısı Dr. Rana Demirer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Antalya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Ekelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Üncü, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Üvet, Antalya Bilim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı Fetih Mekteplioğlu’dan oluştu.

GELECEĞİN İŞ İNSANLARI

Muratpaşa İnovasyon Günleri 2’nci İş Fikri Yarışması’nın üniversite kategorisinde 5 iş fikri yarıştı. Yarışmanın birincisi ve aynı zamanda 9 bin liralık para ödülünün sahibi otonom çim biçme aracı İNTA ile Ulaş Sağlam, Murat Top, Mete Savaş ve Oktay Aydın oldu.

İş Fikri Yarışmasının ikincisi ise hızlı çözünebilir, bitki tarafından emilimi yüksek, toprağa toksik etki bırakmayan ve yüksek verime sahip nano gübre Nano-Fer’le Büşra Atkesen ve Kardelen Turan oldu. Ekip aynı zamanda 7 bin liralık para ödülünün de sahibi oldu.

Baran Serdem Hazar, Erencan Bektaş, Nurşah Öz ve Gülce Hanay ise tüm e-scooter paylaşım uygulamalarına tek bir platform üzerinden ulaşmasını sağladıkları Bul APP isimli iş fikirleriyle yarışmada üçüncü olarak 5 bin liralık para ödülünü de kazandı.

LİSELİ İCATLAR

Muratpaşa İnovasyon Günleri 2’nci İş Fikri Yarışması’nın lise kategorisinde de 5 iş fikri yarıştı. Gül Hoda, r-PPLegoTuğla isimli plastik atıkları ve mermer tozlarını birleştirerek Lego şeklinde yapı malzemelerine dönüştüren iş fikriyle birinciliğe uzandı ve 7 bin liralık para ödülünün sahibi oldu.

Yunus Sağlam, Efe Çelikoğlu, Ali Kemal Akkuş ve Ali Eren Koçtepe, maskelerden geri dönüştürülerek oluşturdukları filtreyle atık yağları toplayan ve filtrenin tekrar kullanılabilmesini sağlayan geri dönüşüm sistemi Atlantis’le ikinciliği elde etti. Ekip aynı zamanda 5 bin liralık ödülün de sahibi oldu.

Ceren Vuranok da tarlaya en uygun bitkiyi ve bu bitkinin yetiştirilmesi sırasında izlenecek adımları algoritma yardımıyla öneren uygulaması ise Tarlabilir’le üçüncü olarak 3 bin liralık para ödülünü kazandı.

GELECEĞİ PLANLAMAK

Başkan Uysal, dereceye girenlere ödüllerini takdim ederken konuşmasında “Ülkenin, şehrin, insanların yararı, çocuklarımızın yaratıcı yeteneklerini geliştirmek için büyük bir maratona ihtiyacımız var. Bunun tesis etmeye çalışıyoruz” dedi. ASSİM İnovasyon Merkezinde 6.5 yıldır temel yazılım eğitiminin bulunduğunu dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Keşke 20 yıl önce Türkiye’de bütün okullara girebilmiş olsaydık. Genel kamu yönetimine de buradan çağrıda bulunuyoruz. ‘Duyun bu sesleri.’ Kişi başı milli gelirde 94’üncülük Türkiye’nin hak edeceği bir tablo değil. Bunu 30-40 yıldır yapıyor olsaydık şimdi bu durumlarımız olmayacaktı. Şimdi belki ilk 20’de olacaktık. Çocuklarımız, insanlarımız yurtdışına göç etmek durumunda kalmayacaktı. İhtiyacımız olan şey geleceği planlamak.”

ASSİM’in Antalya’ya çok büyük katkılarını bulunduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Bu gelişerek de devam edecek. Katılan herkese teşekkür ediyorum, dereceye girenleri kutluyorum” dedi.