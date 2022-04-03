Muratpaşa’da iftar heyecanı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ramazan ayının ilk iftar sofrasının kurulduğu Güvenlik Mahallesi’nde “Ramazan’ımız bizi aynı sofrada buluşturuyor. Alın terimizle, vergilerinizle kurulan bu güzel sofrada buluşturuyor. Bu soframızın Allah yokluğunu göstermesin” dedi.

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi Ramazan ayının ilk iftar sofrasını Yıldız, Memurevleri, Güvenlik ve Varlık mahalleleri için Güvenlik Mahallesi açık pazar yerinde kurdu. İftara, Başkan Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.

Çocuklar iftarı palyaço gösterileriyle eğlenerek beklerken Muratpaşa Belediyesi de alanın 5 noktasında belediye aşevince hazırlanan iftar yemeğinin dağıtımı için hazırlıklarını tamamladı. İftara sayılı dakikalar kala, mahalleli iftar yemeğini alırken Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal da sıraya girdi, yemeğini aldı ve iftar saatini beklemeye başladı. Ezanın okunmasıyla birlikte Muratpaşa Belediyesi’nin iftar sofrasında yüzlerce kişi Ramazan ayının ilk orucunu açtı.

Edilen duaların ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Uysal, Muratpaşa’da yaşanan birlik ve beraberlik, dayanışma, yardımlaşma ve komşuluk atmosferinin Türkiye’ye ve dünyaya yayılmasını diledi. Yunus Emre’den “Yol odur ki doğru vara / Göz odur ki Hakk'ı göre” dizelerini okuyarak konuşmasına devam eden Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Muratpaşa’da doğruya varan, doğru konuşan, doğru bakan, açık olan, gönlü alçak olan, adaleti gören, insanlığı gören ve aynı zamanda gösteren ve yaşayan bir kent kültürünü, kent yaklaşımı bu şehirde oluşturmaya çalıştığımız şey tam da bu. Ramazan’ımız bizi aynı sofrada buluşturuyor. Bizi alın terimizle, vergilerinizle kurulan bu güzel sofrada buluşturuyor. Komşuluğumuzun, kardeşliğimizin bu güzel sofrasında. Bu soframızın Allah yokluğunu göstermesin. Muhteşem bir kent dokusu ürettiğiniz ve bunun bir parçası olduğunuz için her birinize minnet, saygı ve sevgimi ifade ediyorum.”

Konuşmaların ardından Muratpaşa’da ilk iftar gecesi semazen ve çocuklar için Hacivat – Karagöz gösterisiyle devam etti.