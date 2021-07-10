Muratpaşa’da ilk iş babalık

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, pandemi nedeniyle bu yıl online gerçekleşen baba destek programını başarıyla tamamlayan Muratpaşalı babalara sertifikalarının verildiği törende “Hayattaki en önemli görevim baba olmak” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin, daha demokratik, daha mutlu bir aile ve toplum yapısının oluşmasına destek amacıyla, 3- 11 yaşlarında çocuğu olan babalara yönelik uyguladığı ve kısa adı BADEP olan ‘Baba destek programı’nda bir dönem daha sona erdi.

Babaların çocuklarının gelişiminde daha etkin ve olumlu bir rol oynamaları için bilimsel temelli bir eğitim programına sahip olan BADEP'le babaların, çocuklarının gelişimiyle ilgili bilgi düzeylerini arttırılması, iletişim becerileri kazanmaları hedeflenirken pandemi dolayasıyla program bu yıl online yapıldı. 22 babanın katıldığı program 13 hafta devam ederken eğitimleri başarıyla tamamlayan babalar Erdal İnönü Kent Parkı’nda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Başkan Uysal’ın da katıldığı törende, babalar BADEP’in çocuklarıyla kurdukları iletişimde nasıl olumlu etkilediğini anlattı. Başkan Uysal da baba-çocuk ilişkisinin yönetişimi ve karşılıklı eğitimi içeren çok değerli bir ilişki olduğunu söyledi, BADEP’in bunu olumlu yönde geliştiriyor olmasının son derece sevindirici olduğunun altını çizdi.

Kendisinin bir kız bir de erkek çocuk sahibi olduğunu belirten Başkan Uysal, “Hayattaki en önemli görevimin baba olmak olduğunu düşünüyorum. Bu ağır sorumluluğun mücadelesi içinde oldukları için Muratpaşa’daki bütün baba komşularımı selamlıyorum” dedi.