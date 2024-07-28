Muratpaşa'da kadın emeği değerleniyor: 6 ayda 1.4 milyon TL'lik satış yapıldı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin kadın kooperatiflerinin el emeği göz nuru ürünlerinin tüketiciye doğrudan ulaştırılmasını sağlayan ‘Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası’ yılın ilk 6 ayında 10 bin 398 adet ürün satışı gerçekleştirerek 1 milyon 406 bin 692 TL kazanç sağladı.

Muratpaşa Belediyesi, kadınların kurduğu üretim, işletme ve girişimcilik kooperatiflerine pazarlama

ve satış imkanı sağlamak için Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda ‘Kadın Kooperatifleri Ürün Satış

Mağazası’nı Eylül 2022’de açtı.

İlk etapta 20 kooperatifle başlayan mağaza 33 kooperatife ulaştı. 33 kooperatifin, yılın ocak – haziran

döneminde 10 bin 398 adet ürünü satıldı. Rafları süsleyen el emeği göz nuru ürünlerden 1 milyon 406

bin 692 TL kazanç sağlandı. Erişteden reçele, pekmezden sirkeye birbirinden lezzetli ürünler ve

rengarenk hediyelik eşyaların rafları süslediği mağazada en çok tercih edilen ürünler ise gıda ürünleri

oldu. Kadın kooperatifleri satış mağazası 2023 yılında ise 23 bin 150 ürün satışı gerçekleştirerek 1

milyon 704 bin TL kazanç sağlamıştı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, mağazayı oluştururken öncelikle kolay ulaşılabilir olmasına önem

verdiklerini dile getirdi. Mağaza da kooperatiflere raf tahsisinin olduğu konsinye satış modelinin

uygulandığını dile getiren Başkan Uysal, “Antalya Lokantamız da menüsünde bulunan erişte, tarhana,

zeytin gibi yöresel lezzetlerimiz buradan temin ediyor. Artık, isteyen komşularımız Antalya

Lokantamızda, coğrafi işaretli tavşan yüreği zeytinin tadına bakıp Kadın Kooperatifleri Ürün Satış

Mağaza’mızdan bu özel zeytini alabilir” diye konuştu.