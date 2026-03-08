  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'da Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'ndan yerel ekonomiye katkı

Muratpaşa'da Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'ndan yerel ekonomiye katkı

Muratpaşa'da Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'ndan yerel ekonomiye katkı
Güncelleme:

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi tarafından kadın emeğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, 2025 yılının Şubat ayında 3 bin 250 adet ürün satışıyla kadın kooperatiflerine toplam 630 bin 271 lira gelir sağladı.

Kadınların üretime katılımını artırmak ve el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla Eylül 2022’de Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda hizmete açılan mağaza, ilk etapta 20 kadın kooperatifiyle yola çıktı. Bugün mağazada 41 kadın kooperatifinin ürünleri tüketiciyle buluşturuyor.

Mağazada konsinye satış modeli uygulanıyor. Her kooperatife ayrı raf alanı tahsis edilirken, ürünler üretici kooperatiflerin belirlediği fiyatlarla satışa sunuluyor. Erişteden reçele, pekmezden sirkeye, tarhanadan coğrafi işaretli Tavşan Yüreği zeytine kadar birçok doğal ürünün yanı sıra el emeği hediyelik eşyalar da mağazada yer alıyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

19 yaşındaki gençten yaşlı adama öldüresiye dayak!
19 yaşındaki gençten yaşlı adama öldüresiye dayak!
Estetiğin dozunu kaçıran Gülşen'in son hali şoke etti!
Estetiğin dozunu kaçıran Gülşen'in son hali şoke etti!
İstanbul'un lüks semtinde önce kundaklama sonra infaz dehşeti!
İstanbul'un lüks semtinde önce kundaklama sonra infaz dehşeti!
Mart ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL'nin altında 5 model kaldı
Mart ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL'nin altında 5 model kaldı
Kanada'dan Türkiye'ye geldi, estetik ameliyat faciayla bitti!
Kanada'dan Türkiye'ye geldi, estetik ameliyat faciayla bitti!
Antalya'da can pazarı! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar
Antalya'da can pazarı! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar
Ünlü şarkıcı Hande Yener'e ''iktidarı devirme'' soruşturması!
Ünlü şarkıcı Hande Yener'e ''iktidarı devirme'' soruşturması!
Bu kareler Türkiye'den: Mart ayında kar kalınlığı yarım metreyi buldu!
Bu kareler Türkiye'den: Mart ayında kar kalınlığı yarım metreyi buldu!
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İran ve İsrail birbirlerinin petrol rafinerilerini vurdu İran ve İsrail birbirlerinin petrol rafinerilerini vurdu Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor! Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor! CNN'den skandal Türkiye haritası: Türkiye'yi bölüo, Kürdüstan ilan ettiler! CNN'den skandal Türkiye haritası: Türkiye'yi bölüo, Kürdüstan ilan ettiler! Sahte içki içtiği iddia edilen bir kişi evinde ölü olarak bulundu Sahte içki içtiği iddia edilen bir kişi evinde ölü olarak bulundu İstanbul'da Taksim metrosu ve füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ve füniküler hattı kapatıldı İznik Gölü’nde sular çekildi, tarihi bir sır günyüzüne çıktı: İlk kez kayıt altına alındı! İznik Gölü’nde sular çekildi, tarihi bir sır günyüzüne çıktı: İlk kez kayıt altına alındı! Tipide mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişilik aile için sabaha karşı zamanla yarış Tipide mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişilik aile için sabaha karşı zamanla yarış Survivor adası bir kez daha karıştı: Diskalifiye iddiaları olay oldu Survivor adası bir kez daha karıştı: Diskalifiye iddiaları olay oldu Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor! Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor! İlkokul önünde sapık operasyonu: ''Çocukları para ve meyve suyu verip taciz etti'' İlkokul önünde sapık operasyonu: ''Çocukları para ve meyve suyu verip taciz etti''
ABD'nin Norveç Büyükelçiliği yakınında büyük patlama ABD'nin Norveç Büyükelçiliği yakınında büyük patlama Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı muhtırası: ''VAR odasında neler yaşandı, kayıtları açıklayın!'' Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı muhtırası: ''VAR odasında neler yaşandı, kayıtları açıklayın!'' Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü! Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü! İntihar denmişti cinayet çıktı! Gencecik bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi İntihar denmişti cinayet çıktı! Gencecik bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi Trafikte yol verme kavgasında aracın önünü kesip saldırdılar Trafikte yol verme kavgasında aracın önünü kesip saldırdılar Eski hakemlerden derbinin hakemi Ozan Ergün'e sert eleştiri: ''Sane ve Osimhen kararları skandal!'' Eski hakemlerden derbinin hakemi Ozan Ergün'e sert eleştiri: ''Sane ve Osimhen kararları skandal!'' Sergen Yalçın'dan derbi sonrası sert sözler: ''Bu bir hakem skandalıdır!'' Sergen Yalçın'dan derbi sonrası sert sözler: ''Bu bir hakem skandalıdır!'' ''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu! ''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu! Erman Toroğlu'ndan derbi hakemi Ozan Ergün'e rest: ''Eğer yüreğin yoksa hakemliği bırak!'' Erman Toroğlu'ndan derbi hakemi Ozan Ergün'e rest: ''Eğer yüreğin yoksa hakemliği bırak!'' İstanbul'da dev hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi! İstanbul'da dev hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi!