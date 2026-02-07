  1. Anasayfa
  Muratpaşa'da kadın kooperatiflerine 3.5 milyon lira gelir

Muratpaşa'da kadın kooperatiflerine 3.5 milyon lira gelir

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin, kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, 2025 yılında 20 bin 244 ürün satışıyla kadın kooperatiflerine 3 milyon 511 bin 765 lira gelir sağladı.

Kadınların üretime katılımını desteklemek ve el emeğini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla Eylül 2022’de Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda hizmete açılan mağaza, ilk etapta 20 kadın kooperatifiyle yola çıktı. Bugün mağazada 41 kadın kooperatifinin ürünleri tüketiciyle buluşuyor.

EN FAZLA TALEP GIDA ÜRÜNLERİNE

2025 yılı boyunca gerçekleşen satışlarda en fazla talep gıda ürünlerine oldu. Toplamda 20 bin 244 ürün satılırken, elde edilen 3 milyon 511 bin 765 liralık gelir doğrudan üretici kadın kooperatiflerine aktarıldı.

Mağazada konsinye satış modeli uygulanıyor. Her kooperatife ayrı raf alanı tahsis edilirken, ürünler üretici kooperatiflerin belirlediği fiyatlarla satışa sunuluyor. Erişteden reçele, pekmezden sirkeye, tarhanadan coğrafi işaretli Tavşan Yüreği zeytine kadar birçok doğal ürünün yanı sıra el emeği hediyelik eşyalar da mağazada yer alıyor.

TARHANA TADIM GÜNÜ DÜZENLENECEK

Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, 12 Şubat Perşembe günü saat 12.00’de, belediye tesislerinden Denizyüzü Kafe’de, Antalya’nın Korkuteli yöresine özgü tarhananın tanıtılacağı “Tarhana Tadım Günü” etkinliğine ev sahipliği yapacak.

