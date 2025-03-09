Muratpaşa'da kadınlar aynı sofrada buluştu

Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) bir dizi etkinlik düzenledi.

Muratpaşa Belediyesi, Avrupa’nın en büyük sivil toplum merkezi kapsamında Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yönelik tiyatro gösterisi gerçekleştirdi. Kadının Gücü Tiyatro Topluluğu’nun "Kimim Ben" isimli oyun seyircinin yoğun ilgisi ve beğenisiyle karşılandı. Tiyatro gösterisinin ardından ise ASSİM’in yanında yer alan etkinlik çadırında belediyenin Kadın Aile Müdürlüğü tarafından "Aşın Aşımız, Derdin Derdimiz Olsun" iftar programı düzenlendi. Programa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

"Her zaman kadınların yanındayız"

Belediye aşevinin hazırladığı yiyeceklerle oruçlar dualar eşliğinde açıldı. Ayrıca "Bugün Kadın Kadınayız, Sofralarımızı Birleştiriyoruz" temalı etkinlikte programa katılan kadınlar da kendi emekleriyle hazırladıkları yiyeceklerle sofraya katkıda bulundu. Kadın Aile Müdürü Sevil Ata, etkinlikte yaptığı konuşmada her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde farklı temalarla bir araya geldiklerini belirterek, "Dayanışmamızı büyütmek ve soframızı paylaşmak için bir aradayız. Bu yıl sofra kültürüyle bir araya geldik. Soframızı paylaşıp dertlerimize ortak olarak birlikte çözüm üretebilirsek ne mutlu bize. Soframı paylaşıyorum derken aslında sevgimizi, emeğimizi ve umudumuzu paylaşıyoruz. Derdin derdimdir diyerek de kimsenin yalnız olmadığını ifade ediyoruz. Muratpaşa Belediyesi olarak kadınların her alanda güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.