  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa'da kadınlar aynı sofrada buluştu

Muratpaşa'da kadınlar aynı sofrada buluştu

Muratpaşa'da kadınlar aynı sofrada buluştu
Güncelleme:

Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) bir dizi etkinlik düzenledi.

Muratpaşa Belediyesi, Avrupa’nın en büyük sivil toplum merkezi kapsamında Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yönelik tiyatro gösterisi gerçekleştirdi. Kadının Gücü Tiyatro Topluluğu’nun "Kimim Ben" isimli oyun seyircinin yoğun ilgisi ve beğenisiyle karşılandı. Tiyatro gösterisinin ardından ise ASSİM’in yanında yer alan etkinlik çadırında belediyenin Kadın Aile Müdürlüğü tarafından "Aşın Aşımız, Derdin Derdimiz Olsun" iftar programı düzenlendi. Programa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

"Her zaman kadınların yanındayız"

Belediye aşevinin hazırladığı yiyeceklerle oruçlar dualar eşliğinde açıldı. Ayrıca "Bugün Kadın Kadınayız, Sofralarımızı Birleştiriyoruz" temalı etkinlikte programa katılan kadınlar da kendi emekleriyle hazırladıkları yiyeceklerle sofraya katkıda bulundu. Kadın Aile Müdürü Sevil Ata, etkinlikte yaptığı konuşmada her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde farklı temalarla bir araya geldiklerini belirterek, "Dayanışmamızı büyütmek ve soframızı paylaşmak için bir aradayız. Bu yıl sofra kültürüyle bir araya geldik. Soframızı paylaşıp dertlerimize ortak olarak birlikte çözüm üretebilirsek ne mutlu bize. Soframı paylaşıyorum derken aslında sevgimizi, emeğimizi ve umudumuzu paylaşıyoruz. Derdin derdimdir diyerek de kimsenin yalnız olmadığını ifade ediyoruz. Muratpaşa Belediyesi olarak kadınların her alanda güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İmamoğlu kolları sıvadı, Erdoğan'a meydan okudu: ''Var mı yüreğin, var mı cesaretin?'' İmamoğlu kolları sıvadı, Erdoğan'a meydan okudu: ''Var mı yüreğin, var mı cesaretin?'' İran'dan ABD'ye rest: ''Kabul etmeyeceğiz'' İran'dan ABD'ye rest: ''Kabul etmeyeceğiz'' Malatya güne depremle başladı Malatya güne depremle başladı CHP'den istifa eden isim açıkladı: ''Kararsızlar Partisi'' geliyor CHP'den istifa eden isim açıkladı: ''Kararsızlar Partisi'' geliyor Ukrayna'ya 3.5 milyar euroluk yeni destek paketi Ukrayna'ya 3.5 milyar euroluk yeni destek paketi Erdoğan: ''Böyle bir vahşetin 2025 Türkiye'sinde yaşanmasının hiçbir izahı olamaz'' Erdoğan: ''Böyle bir vahşetin 2025 Türkiye'sinde yaşanmasının hiçbir izahı olamaz'' İstanbul'da eski sevgili dehşeti: Evin kapısını kırıp kabusu yaşattı İstanbul'da eski sevgili dehşeti: Evin kapısını kırıp kabusu yaşattı İstanbul'un bir ilçesinde 3 günlük eylem yasağı İstanbul'un bir ilçesinde 3 günlük eylem yasağı Ucuz kıyma satan markete hücum ettiler Ucuz kıyma satan markete hücum ettiler A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın rakipleri belli oldu A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın rakipleri belli oldu
AVM'de silahlı saldırı: Kurşunların hedefi olan genç kadın hayatını kaybetti AVM'de silahlı saldırı: Kurşunların hedefi olan genç kadın hayatını kaybetti Devlet Bahçeli'den PKK açıklaması Devlet Bahçeli'den PKK açıklaması İslam Memiş'ten altını olanlara ve almak isteyenlere yeni uyarı İslam Memiş'ten altını olanlara ve almak isteyenlere yeni uyarı Süper Lig maçında korkutan olay: Apar topar hastaneye kaldırıldı Süper Lig maçında korkutan olay: Apar topar hastaneye kaldırıldı İstanbul'un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek İstanbul'un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek Marmaris'te cennet koydaki kaçak otel için ''yıkın'' talimatı Marmaris'te cennet koydaki kaçak otel için ''yıkın'' talimatı Ece'nin sır ölümü... Ona cadılık eğitimi veren hocası bakın neler demiş Ece'nin sır ölümü... Ona cadılık eğitimi veren hocası bakın neler demiş Harry Potter dizisinin yeni Snape'i belli oldu Harry Potter dizisinin yeni Snape'i belli oldu TSK'nın gözbebeği Bordo Bereliler'in kış eğitiminden nefes kesen kareler TSK'nın gözbebeği Bordo Bereliler'in kış eğitiminden nefes kesen kareler Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüden polise ilginç tepki Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüden polise ilginç tepki