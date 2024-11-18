Muratpaşa'da kadınlardan iklim dostu işler

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 6-7 Aralık’ta toplayacağı ''+0.5 Akdeniz’in Geleceği'' çevre çalıştayında, genç girişimci kadınlar yeşil sektöre geçiş hikayelerini Antalyalı genç girişimciler, girişimci adayları ve öğrenciler için anlatacak.

Muratpaşa Belediyesi, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla düzenlediği “+0.5 Akdeniz’in Geleceği” çalıştaylarının dördüncüsünü bu yıl “Antalya 2050 İklim Senaryoları” temasıyla 6-7 Aralık’ta Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek. Çalıştayın ikinci gününde düzenlenecek “Gelecek İçin İklim Dostu İşler” oturumunda genç girişimci kadınlar, çevre ve iklim odaklı iş fikirlerinin büyük birer başarı hikayesine dönüşümünü paylaşacak.

Akdeniz Üniversitesi coğrafya bölümünden, akıllı kentler üzerine çalışan Dr. Öğretim Üyesi Tahsin Şahin’in moderasyonunda gerçekleşecek oturumda, Biolive’den Duygu Yılmaz, Light Way’den Hümeyra Ergin, AKSU’s Labs kurucuları Büşra Atkesen, Nadide Toprak ve İlknur Bağlan’ın katılımıyla düzenlenecek.

İLHAM VEREN KADINLAR

Duygu Yılmaz, zeytin çekirdeklerinden elde edilen selülozik maddeyi biyolojik olarak parçalanabilen plastik ürünlere dönüştüren biyoteknoloji kuruluşu Biolive’in ilham verici hikayesini paylaşacak. 2018’de Los Angeles’ta uluslararası temiz çevre teknoloji alanında Türkiye’yi temsil eden Yılmaz, ‘İleri Malzeme Birincilik Ödülü’ kazandı. Fortune'da 40 Yaş Altı En Başarılı 40 CEO Ödülü’nü alan Yılmaz, Joint Commission International (JCI) tarafından Türkiye’nin en başarılı 10 genci arasında gösterildi.



Hümeyra Engin, ışık kirliliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen ve ISIF 2020 Uluslararası Buluş Fuarı’nda altın madalya kazanan yeni nesil aydınlatma sistemi Light Way’in hikayesini anlatacak. AKSU’s Labs kurucuları Büşra Atkesen yeni nesil nano alev geciktirici Fire-Stopper, Nadide Toprak enerjisiz soğutma teknolojileri üzerine çalışan Cold Touch ve İlknur Bağlan geri dönüştürülemez sınırlı kaynakları selüloz ile değiştirmeyi hedefleyen Cell-Designer ile ilgili deneyimlerini aktaracak.