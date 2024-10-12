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Muratpaşa'da Kaleiçi Old Town Festivali başlıyor

Muratpaşa'da Kaleiçi Old Town Festivali başlıyor
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Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nde düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali’nin 9’uncusu 17-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

Kaleiçi, birbiriyle kesişen dar sokakları, konakları, begonvillerle saklı pencereleriyle ziyaretçilerinin keşfetme duygusunu tetikleyen, farklı rotalarında insanlık tarihinin izleri sürülen, dünya mutfağının sıra dışı örneklerini bir araya getiren Antalya’nın tarihi kent merkezi.

1984'te Uluslararası Turizm Yazarları Birliği’nce (FİJET) verilen ve “Dünya Turizm Oscarı” olarak adlandıran ‘Altın Elma’ turizm ödülünün sahibi olan yaşayan antik kent, dünya turizm trendlerinin değişmesi, ilgisizlik gibi nedenlerle neşesini yıllar içinde kaybetti. Muratpaşa Belediyesi, tam da böyle bir dönemde yeni yerler, kültürler ve insanlar keşfetme duygusuyla hareket eden, kente yayılan, esnafla bütünleşen bir turizmi geliştirmek için 2014’ten itibaren Kaleiçi’ni merkeze alan bir çalışma içine girdi.

Başkan Uysal, Kaleiçi'nde esnaf toplantıları, farklı kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri sonucu 12 ay turizmin sürdüğü bir bölge haline geldiğini söyledi. 12 ay turizmin devam ettiği Kaleiçi’nin bir kent vizyonu olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, 9’uncu festivalin 17-20 Ekim tarihlerinde düzenleneceğini söyledi. Uysal, festivale bu yıl 18 ülkeden 23 şehir katılacağını belirtirken festival kapsamında düzenlenen forumun gündemini ise göç ve uyum olarak belirlendiğini açıkladı.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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