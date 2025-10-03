  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa’da Kaleiçi Old Town Festivali’nde tarihi sokaklar spora açılıyor

Muratpaşa’da Kaleiçi Old Town Festivali’nde tarihi sokaklar spora açılıyor

Muratpaşa’da Kaleiçi Old Town Festivali’nde tarihi sokaklar spora açılıyor
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında, tarihi Kaleiçi sokaklarını spora açıyor. Festivalde bu yıl ilk kez, dar ve labirenti andıran sokaklarda oryantiring yarışması düzenlenecek. 12 Ekim Pazar günü yapılacak yarışma için başvurular spor.muratpasa-bld.gov.tr adresinde başladı.

Kaleiçi, dar sokakları, konakları, begonvillerle saklı pencereleriyle ziyaretçilerinin keşfetme duygusunu tetikleyen, farklı rotalarında insanlık tarihinin izleri sürülen Antalya’nın tarihi kent merkezi. Geçmişin izlerini bugünün ritmiyle harmanlayan tarihi kent merkezi Kaleiçi, 10’uncu kez dünya şehirlerine kapılarını açıyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin 9-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği Kaleiçi Old Town Festivali’nde bu yıl ilk kez oryantiring yarışması düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından gelecek ülke heyetlerinin de katılacağı yarışmada, yaşayan antik kentin dar sokaklarında harita ve pusulalar yardımıyla tek tek hedefler aranacak. Kent sakinlerinin katılımına da açık olan yarışma için başvurular, spor.muratpasa-bld.gov.tr adresinde açıldı.  Yarışmada dereceye girecekleri ise çeşitli ödüller bekliyor.

text-ad
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin en sıradışı köyü: Tek tuşla manzara değişiyor Türkiye'nin en sıradışı köyü: Tek tuşla manzara değişiyor Emekli ve memurun 3 aylık zam oranı belli oldu Emekli ve memurun 3 aylık zam oranı belli oldu Gençlerin öfkesi sokaklara taştı: 3 ölü, yüzlerce yaralı var Gençlerin öfkesi sokaklara taştı: 3 ölü, yüzlerce yaralı var Can suyu da kurtaramadı! Türkiye'nin bir cenneti daha yok oldu Can suyu da kurtaramadı! Türkiye'nin bir cenneti daha yok oldu Türkiye'nin en zengin isminin yükselişi de inişi de sert oldu Türkiye'nin en zengin isminin yükselişi de inişi de sert oldu Camiden çıkan karı-koca evlerinin önünde katledildi Camiden çıkan karı-koca evlerinin önünde katledildi TÜİK Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK bu kez şaşırttı! Eylül enflasyonunda sürpriz ayrıntı TÜİK bu kez şaşırttı! Eylül enflasyonunda sürpriz ayrıntı ENAG Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Taksim'de dehşet! Para istedi, vermeyince bıçaklayarak öldürdü Taksim'de dehşet! Para istedi, vermeyince bıçaklayarak öldürdü
Enflasyon açıklandı; Ekim ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Ekim ayı kira zam oranı belli oldu CHP İstanbul İl Kongresi davasında ''Gürsel Tekin'' kararı CHP İstanbul İl Kongresi davasında ''Gürsel Tekin'' kararı Adana'da hasat bereketli başladı: Kilosu 50 TL'ye düştü Adana'da hasat bereketli başladı: Kilosu 50 TL'ye düştü Adıyaman'da meydan savaşı gibi kavga: 30 yaralı Adıyaman'da meydan savaşı gibi kavga: 30 yaralı Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısında: ''Gazeteler 'Muhtar bile olamaz' diye yazarken...'' Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısında: ''Gazeteler 'Muhtar bile olamaz' diye yazarken...'' Turuncu alarm verilen ilimiz sağanak ve fırtınaya teslim! Hayat durma noktasına geldi Turuncu alarm verilen ilimiz sağanak ve fırtınaya teslim! Hayat durma noktasına geldi Menajer Ayşe Barım'ın tahliye sevinci kısa sürdü Menajer Ayşe Barım'ın tahliye sevinci kısa sürdü Avrupa Ligi'nde Berke Özer rüzgarı! İnanılmazı başardı Avrupa Ligi'nde Berke Özer rüzgarı! İnanılmazı başardı MİT'ten casus avı: MOSSAD'a çalışan 2 kişi yakalandı MİT'ten casus avı: MOSSAD'a çalışan 2 kişi yakalandı Hava fena patlayacak! 1 ilde turuncu, 8 ilde sarı alarm verildi Hava fena patlayacak! 1 ilde turuncu, 8 ilde sarı alarm verildi