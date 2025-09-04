  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa’da kardeşlik şöleni başlıyor

Muratpaşa’da kardeşlik şöleni başlıyor

Muratpaşa’da kardeşlik şöleni başlıyor
Güncelleme:

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin doğduğu yeri de doyduğu yeri de unutmayanları, 7 bölgesiyle Türkiye’nin tüm renklerini buluşturduğu Yöreler Renkler Festivali başlıyor. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda 6-14 Eylül tarihleri arasında 9’uncusu düzenlenecek festivale bu yıl 73 dernek katılıyor.

Dernekler, kent meydanında kurulan stantlarda şehirlerinin yemeklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtacak. Yöresel ürünlerin de satışa sunulduğu stantlar festival boyunca her gün  12.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Festival 6 Eylül’de Doğu Anadolu Gecesi ile başlayacak. Gecede Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Sabahat Akkiraz dinleyicileriyle buluşacak. Akkiraz’ın yanı sıra Ali Gündüz ve Hüseyin Uğurlu da gecede sahne alacak. Konserler saat 19.30’da başlayacak.

7 Eylül’de Karadeniz Gecesi ile devam edecek festivalde kemençenin genç virtüözlerinden Ekin Uzunlar sahne alacak. Ayrıca gecede Orhan Çavuş’ta “Horon Zamanı” isimli gösterisiyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Festival 8 Eylül’de Ege-Marmara Gecesi’yle devam edecek. Gecede Ateş Ali ve Mehmet Yenigün sahne alacak. 9 Eylül’de gerçekleşecek Akdeniz Gecesi’nde Asi Ezgileri Topluluğu, Hüseyin Çabuk ve Mehmet Koparan seyirciyle buluşacak. Ahıska Kafkas Halk Oyunları Topluluğu da hazırladığı gösteriyle kent sakinleriyle olacak.

10 Eylül’de gerçekleşecek Komşu Ülkeler Gecesi’nde Görkem Durmaz sahne alırken 11 Eylül’de gerçekleşecek İç Anadolu Gecesi’nde İbrahim Pala, Orhan Gürsoy, Pınar Okumuş ve Yusuf Deniz sahne alacak. 12 Eylül’de gerçekleşecek Güney Doğu Anadolu Gecesi’nde ise Baynuri, Canan Kavut ve İhsan Güvercin sahne alacak. “Baran ile Sıra Gecesi” programıyla devam edecek gece, sıra gecelerinin yaşayan ustası Zekeriya Ünlü ve Urfa Sıra Gecesi ekibinin unutulmaz performansıyla son bulacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa’nın sadece Türkiye’den değil dünyanın farklı noktalarından göç alan bir kent olduğunu belirterek, “İşte bu insanlarımızı saygıdeğer birer komşumuz olarak onurlandırmak için birbirleriyle kaynaşmalarını, birbirlerinin kültürlerini tanımalarını ve Muratpaşa’mızın ortak kent kimliğine dahil olabilmelerini sağlamak için festivalimizin 9’uncusunu düzenliyoruz. Bütün komşularımız davetlidir” diye konuştu.

 

text-ad
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yolda neyin üstünde seyahat ettiğini gören gözlerine inanamadı Yolda neyin üstünde seyahat ettiğini gören gözlerine inanamadı Karabük'teki büyük orman yangınında kafaları karıştıran ''kargalar'' detayı Karabük'teki büyük orman yangınında kafaları karıştıran ''kargalar'' detayı Cumhuriyet Savcısı'nı öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı Cumhuriyet Savcısı'nı öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı Bir güzel oyuncu daha setlerden sahnelere transfer oluyor! Bir güzel oyuncu daha setlerden sahnelere transfer oluyor! İstanbul'un 22 ilçesinde büyük elektrik kesintisi İstanbul'un 22 ilçesinde büyük elektrik kesintisi Kıyma makinelerinin içinden tarihe geçecek bir iğrençlik çıktı! Kıyma makinelerinin içinden tarihe geçecek bir iğrençlik çıktı! Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen cansız beden denizden çıkarıldı Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen cansız beden denizden çıkarıldı Özel'den Erdoğan'a bir rest daha: ''Sana ne, sana ne ? Özel'den Erdoğan'a bir rest daha: ''Sana ne, sana ne ? MSB'den Anıtkabir'deki tepki çeken görüntüler için 5 gün sonra ilk açıklama MSB'den Anıtkabir'deki tepki çeken görüntüler için 5 gün sonra ilk açıklama Kovaladığı çocuğa otomobil çarptı; yakalayıp tekme tokat dövdü! Kovaladığı çocuğa otomobil çarptı; yakalayıp tekme tokat dövdü!
Güzel oyuncunun tek imzayla kazandığı ücret dudak uçuklattı Güzel oyuncunun tek imzayla kazandığı ücret dudak uçuklattı Süper Lig'e bir bomba daha düştü! Jose Mourinho gönderilince ilk onu aramışlar! Süper Lig'e bir bomba daha düştü! Jose Mourinho gönderilince ilk onu aramışlar! Cumhuriyet Savcısı boğazından bıçaklanarak öldürüldü Cumhuriyet Savcısı boğazından bıçaklanarak öldürüldü Yaza veda edin... Gök gürültülü sağanaklar ve kuvvetli rüzgar geliyor Yaza veda edin... Gök gürültülü sağanaklar ve kuvvetli rüzgar geliyor Burak Sergen 26 yaş küçük eşiyle yaz tatilinde aşka geldi Burak Sergen 26 yaş küçük eşiyle yaz tatilinde aşka geldi Eşref Rüya'da yeni sezon öncesi fenomen güzel projeye veda etti Eşref Rüya'da yeni sezon öncesi fenomen güzel projeye veda etti 81 ildeki son seçim anketinde tüm dengeler değişti: Anketten 5 partili Meclis çıktı 81 ildeki son seçim anketinde tüm dengeler değişti: Anketten 5 partili Meclis çıktı Melek Mosso'nun kendisini hedef alan AK Partili isme yanıtı çok sert oldu Melek Mosso'nun kendisini hedef alan AK Partili isme yanıtı çok sert oldu Ekranların neşesiyle ve güzelliğiyle tanınan ünlü oyuncusu imajını baştan aşağı değiştirdi Ekranların neşesiyle ve güzelliğiyle tanınan ünlü oyuncusu imajını baştan aşağı değiştirdi Dini duyguları istismar eden sözde şeyhin mal varlığı dudak uçuklattı! Dini duyguları istismar eden sözde şeyhin mal varlığı dudak uçuklattı!