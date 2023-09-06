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Muratpaşa'da katılımcı demokrasi için ASSİM

Muratpaşa'da katılımcı demokrasi için ASSİM
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ‘katılımcı demokrasi’ uygulamalarının yaygınlaşması için sivil toplum kuruluşlarına destekleri devam ediyor.

Belediyenin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) üzerinden gerçekleşen bu çalışmalarda son olarak Martı Gençlik Derneği (MAGEND) ve Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) yer aldı. İki dernek işbirliğinde “Barış? Barış! Barış.” isimli etkinlik ASSİM’de yapıldı. Günde 5 saat devam eden eğitim iki gün sürdü.

Eğitmenler Ceren Kalınbacak ve Yasin Bulat rehberliğinde tamamlanan programa 18-35 arasında üniversite öğrencisi 30 genç katıldı. ‘Barış ve Diyalog Kültürü’ temalı eğitimde diyalog kültürünün gelişmesi, gençlerin kişisel kapasitelerinin gelişimi amaçlanırken etkinlikte atölye çalışmaları, tartışmalar, forumlar, birey ve grup aktiviteleri, simülasyon, belgesel gösterimi gibi yöntemler kullanıldı.

 

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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