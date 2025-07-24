  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa’da kavurucu sıcaklara buz gibi mola

Muratpaşa’da kavurucu sıcaklara buz gibi mola

Muratpaşa’da kavurucu sıcaklara buz gibi mola
Güncelleme:

Nem oranının yüzde 80’e, hissedilen sıcaklığın ise 47 dereceye ulaştığı Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin doğal buz pateni pisti, serinlemek isteyenlere farklı bir alternatif sunuyor.

Antalya’da ilk ve tek olan doğal buz pisti, Muratpaşa Belediyesi’nin Çaybaşı Mahallesi’nde yer alan açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park içinde bulunuyor. Aynı anda 40 kişinin kullanabildiği pistte 50 dakikalık seans ücreti 250 lira. Fiyata paten ve koruyucu ekipmanlar da dahil.

15 kişi ve üzeri gruplarda ise kişi başı seans ücreti 150 liraya düşüyor. Düzenli olarak buz pateni yapmak isteyenler için aylık 12 seanslık kullanım 2 bin 500 liraya sunuluyor. Lisanslı sporcular ise 400 lira karşılığında istedikleri gün ve saatte pistten sınırsız şekilde yararlanabiliyor.

HAFTANIN HER GÜNÜ AÇIK

Dağyakası Buz Pisti, hafta içi 09.00-21.00, hafta sonu ise 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Rezervasyon yapmak isteyenler, rezervasyon.muratpasa-bld.gov.tr adresi üzerinden “buz pateni” branşını seçerek kayıt oluşturabiliyor.

text-ad
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ÖTV zammı sonrasında Togg ve Tesla'nın fiyatları uçtu! ÖTV zammı sonrasında Togg ve Tesla'nın fiyatları uçtu! Sadece 20 bin kişi yaşıyordu... Sıcaklar bastırdı, nüfus 450 bine ulaştı Sadece 20 bin kişi yaşıyordu... Sıcaklar bastırdı, nüfus 450 bine ulaştı Öldüğü bile iddia edilmişti... Harika Avcı'dan bir kötü haber daha geldi Öldüğü bile iddia edilmişti... Harika Avcı'dan bir kötü haber daha geldi Ünlü anket firması açıkladı: İşte Meclis'in en sevilen 10 milletvekili... Ünlü anket firması açıkladı: İşte Meclis'in en sevilen 10 milletvekili... Gökyüzünde beliren gizemli mavi ışığın gizemi çözüldü Gökyüzünde beliren gizemli mavi ışığın gizemi çözüldü 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Komşusunun kızına otobüs durağında tornavidayla saldırdı Komşusunun kızına otobüs durağında tornavidayla saldırdı Ünlü ekonomist Nazlı Sarp evinde ölü bulundu Ünlü ekonomist Nazlı Sarp evinde ölü bulundu Malatya'da korkutan deprem Malatya'da korkutan deprem Uzak Şehir'in güzelinin yaz tatili pozlarıyla mankenlere taş çıkardı Uzak Şehir'in güzelinin yaz tatili pozlarıyla mankenlere taş çıkardı
Faiz kararı öncesi piyasalar uçuşa geçti! Faiz kararı öncesi piyasalar uçuşa geçti! İki milletvekili daha CHP'ye katıldı İki milletvekili daha CHP'ye katıldı PKK'nın temsili silah bırakması sonrası ilk seçim anketi PKK'nın temsili silah bırakması sonrası ilk seçim anketi Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin hala neden gerçekleşmediği belli oldu Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin hala neden gerçekleşmediği belli oldu AK Partili ismin bir oğlu uyuşturucudan bir oğlu insan kaçakçılığından tutuklandı AK Partili ismin bir oğlu uyuşturucudan bir oğlu insan kaçakçılığından tutuklandı Çukur'da korkunç olay: Seyyar satıcı dövülerek öldürüldü Çukur'da korkunç olay: Seyyar satıcı dövülerek öldürüldü Araç sürücülerine saç baş yolduran trafik cezası sağanağının nedeni bu mu ? Araç sürücülerine saç baş yolduran trafik cezası sağanağının nedeni bu mu ? Bitmek bilmeyen her geçen gün daha da artan sıcakların nedeni belli oldu Bitmek bilmeyen her geçen gün daha da artan sıcakların nedeni belli oldu Zam'aydın Türkiyem! Sıfır km araçlardaki dudak uçuklatan ÖTV zamları yürürlükte! Zam'aydın Türkiyem! Sıfır km araçlardaki dudak uçuklatan ÖTV zamları yürürlükte! Oğlunu sokak ortasında öldürmüştü! Vahşetin nedeni ortaya çıktı Oğlunu sokak ortasında öldürmüştü! Vahşetin nedeni ortaya çıktı