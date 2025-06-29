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Muratpaşa'da kıdemli kent sakinleri mangalada kapıştı

Muratpaşa'da kıdemli kent sakinleri mangalada kapıştı
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Antalya Muratpaşa Belediyesi, yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını artırarak kaliteli zaman geçirmesini sağlamak ve zihinsel aktivitelerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Yaşlı Evleri’nde mangala turnuvası düzenledi.

Falez Yaşlı Evi’nde düzenlenen turnuva, eğlenceli bir o kadar da kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Belediyenin beş yaşlı evinden turnuvaya gelen katılımcılar, ikişerli gruplar halinde birinci olabilmek için yarıştı. Katılımcılar açık havada oyunlarını oynarken çaylarını yudumlamayı da ihmal etmedi. Turnuvayı kazananlara ise kitap hediye edildi.

“BURASI BİZİ ZİNDE TUTUYOR”

Yaşlı evlerinde zeka oyunları, yoga, İngilizce kursu gibi aktivitelere katıldığını belirten Nezahat Akar, “Çok eğleniyoruz. Sosyalleşiyoruz ve yeni arkadaşlar ediniyoruz. Ortam çok güzel” diye konuştu.

Uzun yıllar süren çalışma hayatından sonra evde oturmanın kendisine göre olmadığını söyleyen emekli memur Şerife Yılmaz ise çareyi Yaşlı evlerinde bulduğunu söyledi. Yılmaz, “Burası bizi aktif ve zinde tutuyor. Var olduğumuzu hissettiriyor. Yoksa küflenip kalacağız evde” dedi.

Üç yıl önce düzenlenen Mangala Turnuvası’nda birincilik elde ettiğini belirten Mithat Kaymaz ise “Belediyenin bize sunduğu etkinlikler son derece güzel ve hoş. Kaliteli vakit geçirmek için her yaşlı insanın bu etkinliklere katılmasını yürekten diliyorum” diye konuştu.

7 BİN ÜYEYE HİZMET VERİYOR

Muratpaşa Belediyesi’nin 60 yaş ve üstü kent sakinlerine yönelik çalışmaları, 2014 yılında başladı. Dünya Yaşlılar Günü'nde Falez 2 Park’ta açılan ilk yaşlı evi, zamanla Fener, Soğuksu, Kızılsaray ve Konuksever mahallelerine de yayıldı. Bugün 7 bin üyesi bulunan yaşlı evlerinde yaşlılara sanattan spora, zeka oyunlarından dansa birçok aktivite imkanı sunuluyor.

 

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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