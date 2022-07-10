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Muratpaşa'da Kırcami parselasyon planları askıya çıktı

Muratpaşa'da Kırcami parselasyon planları askıya çıktı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi 8 mahallenin tamamı ve 2 mahallenin de belli bölümünü içeren 1481 futbol sahası büyüklüğündeki Kırcami'de parselasyon çalışmasını tamamladı. Planlar, 8 Temmuz Cuma itibariyle askıya çıktı. Askı süresi 6 Ağustos’a sona erecek.

Antalya’da Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Tarım mahallelerinin tamamı, Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içeren Kırcami’de Muratpaşa Belediyesi, parselasyon çalışmasını tamamladı. Parselasyon planları Muratpaşa Belediyesi’nde 8 Temmuz Cuma günü itibariyle askıya çıktı. Planlar, 6 Ağustos’a kadar askıda kalacak. Askı süresinin tamamlanmasının ardından Muratpaşa Belediyesi ve Büyükşehir Belediye encümenleri, olası itirazları değerlendirecek. Parselasyonun kesinleşmesiyle birlikte planlar, Tapu ve Kadastro Antalya Bölge Müdürlüğü’ne, tescil işlemleri için gönderilecek.   

Etiketler Muratpaşa Belediyesi
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