Muratpaşa'da Kırcami parselasyon planları askıya çıktı
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi 8 mahallenin tamamı ve 2 mahallenin de belli bölümünü içeren 1481 futbol sahası büyüklüğündeki Kırcami'de parselasyon çalışmasını tamamladı. Planlar, 8 Temmuz Cuma itibariyle askıya çıktı. Askı süresi 6 Ağustos’a sona erecek.
Antalya’da Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Tarım mahallelerinin tamamı, Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içeren Kırcami’de Muratpaşa Belediyesi, parselasyon çalışmasını tamamladı. Parselasyon planları Muratpaşa Belediyesi’nde 8 Temmuz Cuma günü itibariyle askıya çıktı. Planlar, 6 Ağustos’a kadar askıda kalacak. Askı süresinin tamamlanmasının ardından Muratpaşa Belediyesi ve Büyükşehir Belediye encümenleri, olası itirazları değerlendirecek. Parselasyonun kesinleşmesiyle birlikte planlar, Tapu ve Kadastro Antalya Bölge Müdürlüğü’ne, tescil işlemleri için gönderilecek.
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