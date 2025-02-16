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Muratpaşa’da Konuksever Mahallesi geri dönüşümde zirveyi bırakmıyor

Muratpaşa’da Konuksever Mahallesi geri dönüşümde zirveyi bırakmıyor
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin sıfır atık projesi Çevreci Komşu Kart’ta 2024’ü şampiyon tamamlayan Konuksever, yeni yıla da şampiyonluğunu koruyarak başladı. Konuksever mahalle sakinleri yılın ilk ayında 8 bin 585 kilogram geri dönüştürülebilen atık karşılığında 12 bin 330 lira kazanç sağlayarak yıla galip giriş yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesinin temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart, Muratpaşa Belediyesi tarafından Nisan 2016’da iki mahallede pilot uygulama olarak başlatıldı. Elde edilen başarının ardından proje, tüm Muratpaşa’ya yayıldı.

Ocak ayında cam, kağıt, plastik ve metal atıklardan oluşan 82 bin 968 kilogram ambalaj atığı Muratpaşa ilçe sakinlerinin evlerinden toplandı. İlçe sakinleri, atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karşılığında 111 bin 439 bin lira gelir elde etti. Muratpaşa Belediyesi’nin, ev ekonomisine ek kazanç sağlayan Çevreci Komşu Kart Projesi’yle 2016’dan bu yana toplanan toplam geri dönüştürülebilir atık miktarı 24 milyon 611 bin 300 kilograma ulaşırken projenin ilçe sakinlerine sağladığı kazanç ise 11 milyon 749 bin 425 liraya yükseldi.

2025’in ilk ayında 8 bin 585 kilogram atıkla Konuksever Mahallesi yıla şampiyon başlarken, 4 bin 327 kilogram atıkla Güzeloba Mahallesi ikinci sıraya, 4 bin 100 kilogram atıkla Cumhuriyet Mahallesi üçüncü sıraya yerleşti.

ÇEVRECİ KOMŞU KART NASIL ÇALIŞIYOR?

Proje kapsamında, kaynağında ayrıştırılan atıklar, belediye ekipleri tarafından evlerden belli bir ücret karşılığında toplanıyor. Toplanan atıkların karşılığı olarak ilçe sakinlerinin Çevreci Komşu Kartları’na ücret yatırılıyor. Para kart özelliği taşıyan Çevreci Komşu Kart, Türkiye genelinde alışverişlerde ve online ödemelerde kullanılabiliyor, ayrıca biriken bakiyeler tüm bankamatiklerden nakit olarak çekilebiliyor. Bu proje, ev ekonomisine ek kaynak yaratarak aile bütçesine katkıda bulunurken, kesilmekten kurtarılan ağaçlarla doğayı korumaya ve geri dönüşümle ekonomik değer yaratmaya devam ediyor.

 

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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