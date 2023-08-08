Muratpaşa'da Kültür Kafe hizmete açıldı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, falez sahil bandında 25 dönümlük alana kurulu Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda ‘Kültür Kafe’yi hizmete açtı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, parka kahve kokusunun yayıldığı kafenin gençlerin bir araya geleceği önemli bir sosyal ortam olacağını söyledi.

Antalya’da Erdal İnönü Kent Parkı’ndan Düden Park’a uzanan yaklaşık 5 kilometrelik falez sahil bandında yürüyüş ve bisiklet yolları, parkları, birer belediye işletmesi olan kafe ve plajlarıyla yaşam alanı oluşturan Muratpaşa Belediyesi, ‘Kültür Kafe’ adıyla bir kahve dükkanı açtı.

Falez bandında 25 dönümlük bir alanda kurulu Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı içinde yer alan Kültür Kafe, asırlık ağaçların gölgesinde aynı anda 100 kişiye kadar hizmet verebiliyor. Kültür Kafe’den parka kahve kokusu yayılırken Başkan Uysal, Muratpaşa’da denize kıyısı bulunan alanları kamu kullanımına açık tutmak için mücadele ettiklerini söyledi. Dünyaca ünlü falez sahil bandında belediyenin 5 plajı ve 2 kafelerinin bulunduğunu aktaran Başkan Uysal, “Ayrıca Adalya Vakfımızla birlikte engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafemiz de bu bantta yer alıyor” dedi.

Bu çalışmaların son halkası Kültür Kafe’nin kısa bir süre önce hizmete girdiğini dile getiren Başkan Uysal, “Son dönemde kahveciler özellikle gençler arasında oldukça popüler. Kültür Kafe’yi de gençlerin bir araya gelebileceği ya da evden çalışanların nefes alıp bir süre işlerini yapabilecekleri bir mekan olarak tasarladık. Keyifli bir bahçeyi, ferah bir ortamı insanları ekonomik olarak çok yormayacak fiyatlarla sunuyoruz” diye konuştu.