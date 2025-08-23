  1. Anasayfa
Muratpaşa’da kültür şöleni

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin 6-14 Eylül tarihlerinde 9’uncusunu düzenleyeceği Yöreler Renkler Festivali, Doğu Anadolu gecesiyle başlıyor. Türkülere, halaylara, horonlara ev sahipliği yapacak festival, her gün farklı bir bölgenin ezgileri ve oyunlarıyla renklenecek.

Muratpaşa Belediyesi, Yöreler Renkler Festivali’yle memleket hasreti çekenleri Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda bir araya getiriyor. Hafta boyunca devam edecek festivalde, 73 dernek kent meydanında kurulacak stantlarda şehirlerinin ve ilçelerinin yemeklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtacak.

Türkiye’nin yedi bölgesi ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Antalya’ya yerleşen kent sakinlerini bir araya getirecek festival öncesinde belediye kültür salonunda bir toplantı gerçekleştirildi. Festival hakkında genel bilgilendirmelerin ve fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantıya Antalya’da yaşayan yerleşik yabancıların kurduğu derneklerin de aralarında bulunduğu 59 hemşeri ve Yörük derneği katıldı.

Festival 6 Eylül’de Doğu Anadolu Gecesi ile kent sakinlerine kapılarını açacak. 7 Eylül’de Karadeniz Gecesi ile devam edecek. Ardından 8 Eylül’de Ege Marmara Gecesi, 9 Eylül’de Akdeniz Gecesi ve 10 Eylül’de Komşu Ülkeler Gecesi düzenlenecek. 11 Eylül’de İç Anadolu Gecesi’yle devam edecek konserler 12 Eylül’de ise Güney Doğu Anadolu Gecesi’yle sona erecek.

6-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde yöresel ürünlerin ve hediyelik eşyaların satışa sunulduğu stantlar ise her gün ziyaretçiye açık olacak.

