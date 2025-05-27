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Muratpaşa’da kurban kesim noktaları belirlendi

Muratpaşa’da kurban kesim noktaları belirlendi
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 6 Haziran Cuma başlayacak Kurban Bayramı öncesi kurban kesim alanlarını belirledi. Kurban kesimleri bayramın 1’inci ve 2’nci günü beş ayrı noktada gerçekleştirilebilecek.

Muratpaşa Belediyesi, 6 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Ermenek
Mahallesi’nde büyükbaş hayvan kesimine uygun alan kurulurken; Sedir, Yenigün, Sigorta ve
Konuksever pazar yerlerinde ise küçükbaş hayvan kesim alanları oluşturuldu. Ayrıca Ermenek’te
kesim noktasının yanı sıra kurban satış noktası da yer alıyor. Yoğunluk yaşanmaması adına kesim
alanları bayramın ilk iki günü boyunca hizmet verecek. Kurban kesecek ilçe sakinleri, belirtilen
noktalarda kendi kasaplarıyla kesim yapabilecek. Randevulu kesim ve kasap hizmeti verilmeyecek.

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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