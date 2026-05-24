Muratpaşa’da kurban kesim noktaları kullanıma hazır

Muratpaşa Belediyesi, 27 Mayıs Çarşamba Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde 6 ayrı kurban kesim noktası oluşturdu. Kesim alanlarında hijyen, sağlık, güvenlik ve düzenin sağlanması için belediyeden nöbetçi ekiplerde görev başında olacak.

Kurban Bayramı’nın 1’inci ve 2’nci günü Cumhuriyet, Konuksever, Bayındır, Sedir ve Yenigün pazar yerlerinde küçükbaş hayvan kesimi yapılacak. Ermenek Mahallesi’nde ise bulunan kurban satış alanında ise hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, Ermenek Mahallesi’nde kurulan kurban kesim alanı bayramda 3 gün boyunca hizmet verecek.

NÖBETÇİ EKİPLER SAHADA OLACAK

Bayram boyunca görev yapacak nöbetçi belediye ekipleri, kurban satış alanlarındaki hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştirmek, kesim alanlarında hijyen koşullarını denetlemek ve vatandaşların işlemlerini güvenli ve düzenli şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak için sahada olacak. Kesim alanlarında ambulans ve sağlık personeli de hazır bulundurulacak.

Öte yandan kesim alanlarının temizliği ve bayram süresince düzenli şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar da aralıksız sürdürülecek. Belediye ayrıca, kesim alanlarının her birinde vatandaşlara çay ikramı yapılacak bölümler de oluşturacak.

SEMT PAZARLARINDA BAYRAM DÜZENLEMESİ

Kurban Bayramı nedeniyle bazı semt pazarlarının günlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre 25-28 Mayıs tarihleri arasında Bayındır Salı Açık Semt Pazarı, Sigorta Çarşamba Kapalı Semt Pazarı, Yeşilbahçe Çarşamba Kapalı Semt Pazarı, Sedir Perşembe Kapalı Semt Pazarı, Meltem Perşembe Açık Semt Pazarı, Yenigün Perşembe Kapalı Semt Pazarı ve Konuksever Cumartesi Kapalı Semt Pazarı kurulmayacak.

Diğer yandan Kızılarık Salı Açık Semt Pazarı, Yenigün Salı Açık Semt Pazarı, Yüksekalan Salı Açık Semt Pazarı, Demirciler Çarşamba Kapalı Semt Pazarı, Dutlubahçe Çarşamba Açık Semt Pazarı ve Varlık Perşembe Açık Semt Pazarı ise 26 Mayıs Salı günü, bayram arefesinde hizmet verecek.

29 Mayıs itibarıyla ise tüm semt pazarları kendi günlerinde kurulmaya devam edecek.

