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Muratpaşa’da kurban kesim yerleri

Muratpaşa’da kurban kesim yerleri

Muratpaşa Belediyesi, İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı doğrultusunda kurban kesim yeri olarak kullanılacak 5’i kapalı pazar yeri 7 noktada çalışmalarını tamamladı.

Muratpaşa’da, 20 Temmuz Salı günü başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Kaymakam Orhan Burhan başkanlığında oluşturulan İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı doğrultusunda Muratpaşa Belediyesi, ilçede 7 noktada belirlenen kurban kesim yerinden sorumlu olacak.

Buna göre, Ermenek Mahallesi Aycan 1 Sokak, Konuksever, Cumhuriyet kapalı pazar yerlerinde ve Bayındır pazarında ilçe sakinlerini kendi kasaplarına kurbanlıklarını kestirebilecek. Ayrıca Yenigün, Sedir ve Çağlayan kapalı pazar yerlerinde Muratpaşa Belediyesi randevulu olarak kurban kesim hizmeti verecek. Randevular, Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden alınabilecek.

Komisyon kararı doğrultusunda, covid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için kesimlerin bayramın ilk günü tamamlanması amaçlanıyor. Bununla birlikte kesim yerlerine girişlerde vatandaşlarını ateşi ölçülecek, 38 derece ve üzeri ateşi olanlar içeri alınmayacak ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Maske, mesafe ve hijyen kuralları da sıkı bir şekilde uygulanacak.

Etiketler Muratpaşa Belediyesi
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