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Muratpaşa’da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Muratpaşa’da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 9 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı’nda 3 mahallede kasaplı kurban kesim hizmeti verecek. 4 mahallede ise ilçe sakinlerinin kurban ibadetlerini sorunsuzca yerine getirmeleri için kesim yeri oluşturulacak.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 9 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı’nda 3 mahallede kasaplı kurban kesim hizmeti verecek. 4 mahallede ise ilçe sakinlerinin kurban ibadetlerini sorunsuzca yerine getirmeleri için kesim yeri oluşturulacak.

Muratpaşa’da, 9 Temmuz Cumartesi başlayacak Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurban kesim ve satış yerleri belirlendi. Muratpaşa’da 7 nokta kurban kesim yeri, 1 nokta da kurban satış alanı olarak belirledi. Muratpaşa Belediyesi de belirlenen alanlarda hazırlık çalışmalarına başladı.

Ermenek Mahallesi’nde Aycan 1 Sokak, kurban satış alanı olarak düzenlenirken Muratpaşa Belediyesi, 7 kurban kesim alanının 3’ünde kasaplı kesim hizmeti verecek. Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezinden randevu alınarak verilecek hizmet Sedir, Çağlayan ve Yenigün mahalleleri kapalı pazar yerlerinde gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyesi, aynı zamanda kurban satış yeri olan Ermenek Mahallesi Aycan 1 Sokak, Bayındır Mahallesi 322 Sokak, Konuksever ve Cumhuriyet Mahallesi kapalı pazar yerlerinde de ilçe sakinlerinin kurban ibadetlerini sorunsuzca yerine getirmeleri için kesim yeri oluşturulacak. Muratpaşa’da kurban kesim yerleri sadece bayramın birinci günü hizmet verecek.

 

 

Etiketler Muratpaşa Belediyesi
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